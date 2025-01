La estafa del falso Brad Pitt: una mujer pierde 830.000 euros

Una mujer francesa de 53 años alega haber sido estafada por parte de una persona que se habría hecho pasar por el actor Brad Pitt en redes sociales. La víctima explica que ha sido engañada durante un año y medio y que le ha dado al timador 830.000 euros.

La relación

Anne, la supuesta víctima, ha contado al canal francés TF1 los detalles de la estafa y de la relación que habría mantenido con el supuesto Brad Pitt. La mujer alega que, cuando se inició el romance, ella se encontraba en un mal momento sentimental, debido al divorcio de su pareja, y que había acabado enamorándose de la persona con la que conversaba.

El estafador habría contactado por primera vez con la mujer en febrero de 2023 a través de Instagram, donde colgaba fotos y vídeos, editados y generados con IA, de la estrella de cine en distintas situaciones cuotidianas. La víctima explica cómo creyó que eran fotos reales: "Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: 'Son fotos que ha hecho para mí'".

La estafa

La francesa también ha explicado cómo el estafador consiguió extraerle esa suma de dinero. Alega que, cuando ya habían creado un vínculo, el falso Brad Pitt le habría pedido ayuda económica para tratar un cáncer de riñón que estaba padeciendo.

Para asegurar el delito, el criminal le comentó a Anne que no podía acceder a sus cuentas bancarias debido al complicado divorcio con Angelina Jolie.

Descubre el engaño

Después de un año y medio de relación, Anne descubre el engaño en cuanto se informa a través de los medios de que Brad Pitt ha iniciado una relación con Inés de Ramón: "Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", comenta la víctima, que ha perdido prácticamente todo su patrimonio y ha estado sufriendo una grave depresión.