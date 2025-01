Dos andaluzas recién mudadas a Barcelona se quejan de la ciudad: "Es muy difícil conocer gente nueva"

Mudarse a una nueva ciudad es todo un desafío, especialmente cuando se empieza desde cero y no se tiene familia o un círculo de amistades en el lugar.

Esta es la situación de una joven sevillana, que ha compartido su experiencia en Barcelona a través de un vídeo en TikTok:

"Cuando estoy en Sevilla, no me pasa, ya que la gente es muy abierta y es muy fácil conocer a gente nueva. Aquí, en Catalunya, es muy complicado", cuenta Ainhoa en su publicación, en la que sale junto a una amiga.

Según explica, le está resultando difícil hacer nuevas amistades ya que, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, las personas en Barcelona no suelen entablar conversaciones con desconocidos.

Llamamiento a nuevos planes

"Siento que la gente es muy cerrada, con su grupo y ya está. Vas a los bares y cada uno está con su grupito, sin hablar con el resto de personas. Es muy complicado y muy chocante, porque no sales de esa zona de confort", comenta, lamentando la situación.

Ainhoa y su amiga expresan su deseo de conocer personas nuevas y hacer planes diferentes. "Queremos viajar, conocer gente nueva, planes nuevos... No necesariamente ir de fiesta, cualquier cosa está bien. Pasar un día fuera, ir un día de copas, de tapeo... En definitiva, conocer gente nueva que tenga la misma energía positiva, que no se critiquen unos a otros, juntar grupos de amigos... ¿Por qué quedar con tu grupo y no introducir a nadie más? No lo entiendo", cuestionan.

A través de su vídeo, preguntan a sus seguidores si hay otras personas que se encuentren en su misma situación y que estén dispuestas a ampliar su círculo de amigos y hacer planes divertidos.

"Si estás en la misma situación, estamos dispuestas a hacer planes de todo tipo, que sean buenos, obviamente. Al final eso, tampoco hay que hacer nada del otro mundo, ampliar tu círculo, ver a otras personas, pasártelo bien y pasar momentos agradables", concluyen.

Más de mil reacciones

El vídeo, que en apenas 9 días ha superado las 170.000 visualizaciones, también tiene más de mil comentarios de personas que, entre otras cosas, comparten experiencias similares. "Yo soy de Barcelona y estoy encantado de conocer gente nueva, siempre que me aporten y sumen, claro, así que si queréis, yo encantado!" o "100% de acuerdo. Soy de Córdoba, llevo 3 años en Barcelona y la gente es muy cerrada, solo sus grupos, hasta ellos te lo reconocen... Pero bueno, ellos se lo pierden", son algunos de los comentarios de la publicación.