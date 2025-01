Este es el curioso motivo por el que tu perro ladra por todo, según un adiestrador canino

Los ladridos frecuentes de un perro pueden convertirse en un desafío importante para sus dueños, especialmente cuando surgen ante cualquier estímulo.

En un reciente video compartido en TikTok, Sergio (@sergio_teig), un reconocido adiestrador canino, comparte estrategias clave para entender y controlar esta conducta.

"Sin darte cuenta, podrías estar reforzando esos ladridos", asegura. Este comportamiento ocurre cuando el perro recibe atención inmediata tras ladrar, ya sea jugando con él, abriéndole una puerta o accediendo a lo que solicita.

Sin querer, este tipo de respuesta enseña al animal que ladrar es una manera efectiva de lograr lo que busca.

Mantén la calma

El primer consejo de Sergio es no reaccionar de manera impulsiva cuando el perro ladra. "Es fundamental no perder la calma, no frustrarse ni enfadarse; simplemente ignorar el comportamiento", explica.

Evitar cualquier tipo de atención, ya sea visual, verbal o física, es crucial para no reforzar la conducta no deseada.

El experto sugiere adoptar un enfoque paciente y consistente. Según sus recomendaciones, es importante no atender al perro hasta que deje de ladrar. "Cuando el perro se tranquilice, entonces puede obtener lo que quiere", añade Sergio.

Este método requiere tiempo, pero es esencial para enseñarle que ladrar no es la forma adecuada de comunicarse con las personas.

Investigar las causas del ladrido

Asimismo, es importante tener en cuenta que los ladridos pueden ser una señal de otros problemas, como ansiedad, aburrimiento o incluso cuestiones de salud.

Por ello, se recomienda buscar la ayuda de un profesional para identificar y tratar las posibles causas subyacentes.

Adoptar este enfoque de calma y constancia no solo ayuda a gestionar el comportamiento del perro, sino que también mejora la convivencia en el hogar, promoviendo un ambiente más agradable y tranquilo.