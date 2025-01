Compra un roscón de Reyes de Dabiz Muñoz y se moja sobre si volvería a repetir: "Me parece un pelín seco..."

Dabiz Muñoz ha continuado con su tradición anual para las fiestas navideñas y ha ofrecido a su público una gama de productos limitados. Este año, el chef ha decidido lanzar una línea de turrones y roscones que se alejan de la tradición, ya que, como es habitual, Muñoz busca los sabores más peculiares en sus productos.

José Vives es un creador de contenidos conocido en redes sociales por ir a distintos restaurantes y valorar sus productos. El usuario de Tiktok ha comprado uno de los roscones del propietario de DiverXO y ha publicado un vídeo haciendo su valoración más sincera.

El producto

El 'tiktoker' se ha gastado 49 euros en uno de los dos roscones que ha lanzado a la venta Dabiz Muñoz: el Rosconut de galleta Black & White salted caramel y stracciatella de chocolate blanco XO.

El chef describe el producto como "una masa abriochada con cacao que envuelve un relleno de stracciatella de chocolate blanco y galleta, con el toque irresistible del caramelo salado" y le añade una decoración de chocolate blanco y galleta crujiente.

Opiniones sin filtros

Vives presenta el producto y corta un trozo para probarlo. En ese momento, destaca el color de la masa y la categoriza de "oscurita", dando a entender que se nota la presencia del cacao en la masa. Después de comerse una porción del roscón comenta su opinión sin filtros: "Está bastante bueno. Es verdad que el bizcocho me parece un pelín seco, pero me mola porque es mucho chocolate. Pero notas el agua de azahar por ahí, que te recuerda al roscón", comenta.

A pesar de esta primera buena impresión, el creador de contenidos concluye que el producto no es del todo de su agrado: "Os reconozco que no me encanta", explica ante la cámara, pero recuerda que es "un producto congelado, no es que lo horneen y te lo den". Ante estas alegaciones, concluye que no es su "prototipo" y que este año prefiere un roscón tradicional.