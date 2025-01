Los Mossos avisan sobre este regalo de Reyes: todo lo que debes saber sobre los drones

Después de desfilar delante de millones de caras ilusionadas, los Reyes Magos se ponen manos a la obra y empiezan a traer regalos a todos aquellos que se han portado bien durante el año. Puzzles, muñecas, balones, ropa, zapatos o juegos de mesa llegan a las casas envueltos en papeles de colores esperando a ser destapados por la mañana.

Entre todos estos regalos, hay algunos que pueden resultar peligrosos, no solo por la persona que los recibe, sino por los problemas que pueden causar si su uso no es el adecuado. Algunos regalos lo son más que otros, y los Mossos d'Esquadra saben que la tecnología en manos que no tocan tiene cierto riesgo. Concretamente, han querido incidir en los drones, una tecnología bastante desarrollada y cuyas características llevan implícitas un riesgo y un peligro si se usan mal.

Uso adecuado

La policía autonómica de Catalunya ha querido avisar a la población precisamente de la peligrosidad que conlleva el uso indebido de estos artefactos voladores llamados drones o UAS, siglas del inglés que corresponden a Unmanned Aircraft System.

Y aunque no lleve tripulación, el peligro recae entre aquellos que están debajo del dron u otros objetos voladores que pueda haber en el cielo en aquel mismo momento. Por otra parte, la capacidad que tienen los drones para cargar con paquetes o su utilización para grabar imágenes con buenos resultados abre la puerta a posibles infracciones o conductas criminales.

Seguir la normativa

Los Mossos d'Esquadra, a través de su cuenta de X, recordaban precisamente a sus seguidores que existe una normativa y que debe seguirse para evitar cualquier riesgo y responsabilidad penal después de cometer alguna infracción.

Desde el 31 de diciembre de 2020 es de aplicación obligatoria la normativa europea de UAS. Sin embargo, el pasado 25 de junio de 2024 entró en vigor el nuevo Real Decreto 517/2024, en el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de este tipo de sistemas.

Para un mayor entendimiento en el conjunto de la ciudadanía, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene en su portal web oficial una explicación animada de esta normativa implantada hace poco tiempo.