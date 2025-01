Una argentina prueba por primera vez la comida española y reacciona así | Vídeo

Viajar a otros países y lugares para descubrir cosas nuevas siempre es un buen entretenimiento. Si además lo grabas, acabas teniendo un recuerdo de manera permanente que puedes recuperar en cualquier momento. El problema surge cuando lo expones en público, a través de las redes sociales, y las opiniones y comentarios no son lo que esperas.

Y esto último es lo que le ha pasado a la creadora de contenido @bicmontero, una chica argentina que reaccionaba conforme degustaba platos de la gastronomía española.

Reacción en directo

En su publicación subida a través de su cuenta de TikTok, Bianca compartía el momento en la que comía en un restaurante en Barbate (Cádiz, España) y su reacción ha causado un fuerte debate. Dicha publicación, con casi 200.000 reproducciones, más de diez mil 'me gusta' y más de 500 comentarios, ha centrado su debate en el salmorejo que le han servido a la joven.

Al probar este plato, la argentina sentenciaba: "No me gustó, no es de mi agrado, a mucha gente le podrá gustar, respetado, me parece buenísimo, para gustos, colores, pero no es de mi agrado".

Esta opinión ha hecho que tanto detractores como seguidores discutieran acerca del salmorejo. De hecho, más que criticar las palabras de Bianca, se han dedicado a comentar la apariencia rara del plato que le habían servido

Gastronomía española

La creadora de contenido también ha probado una tortilla de camarón, que ha valorado sin palabras con un simple "mmmm" para indicar que el plato era de su gusto.

También ha reaccionado a un tartar de atún fresco de almadraba - método de pesca usado para capturar el atún- que ella misma ya avisaba que iba a ser de su agrado. "Lo que sé que me va a gustar realmente es el tartar de atún" decía antes de probarlo, corroborando sus palabras con el dedo pulgar hacia arriba.

#argentinosporelmundo ♬ sonido original - BIC🦙🌽 @bicmontero Últimos días en Cádiz (barbate) y hoy los llevo conmigo a probar comida ESPAÑOLA 🇪🇸 Y para que vean que yo siempre les muestro todo… hoy un plato no fue de mi agrado, de todas formas comparto mi experiencia con RESPETO ❣️ ¿Qué más debo probar antes de irme? 👀 #españa

Finalmente, la chica ha calificado el lugar con un diez sobre diez, enseñando los alrededores del restaurante con una terraza llena de clientes.