Un estadounidense que vive en Barcelona habla sobre la sanidad española: 'Ya no tengo miedo...'

Viajar al extranjero, ya sea por unos días o ir a vivir a un sitio lejos de tu hogar original, casi siempre crea un choque cultural. Ya sea porque la comida es distinta o los horarios que se siguen en este sitio van totalmente al revés de lo que estamos acostumbrados, viajar está lleno de sorpresas y aprendizajes.

Es el caso de Nick, un ciudadano estadounidense que desde hace más de dos años reside en Barcelona, y que a pesar del tiempo que lleva en la ciudad, sigue encontrando cosas que le sorprenden de su funcionamiento.

Diferencia notable

Nick ha compartido su vivencia con el sistema sanitario español y su testimonio que se ha viralizado en las redes sociales, escenificando el gran contraste con su experiencia en su país natal y la sanidad.

En el vídeo que Nick ha compartido a través de TikTok, el estadounidense explica que "Tenía fiebre de 40 grados, escalofríos horribles y no quería ir al médico porque, claro, en Estados Unidos si vas, o peor, si acabas en urgencias, te cuesta un dineral".

Su estado de salud no mejoraba y se vio obligado a visitar a un médico en Barcelona que le diagnosticó neumonía. Después de recibir el tratamiento adecuado y hacer una revisión médica posterior, no pudo evitar comparar esta experiencia con la de su país.

Sistema sanitario distinto

El alto coste de los servicios médicos en Estados Unidos hace que ponerse enfermo afecte no solo a la salud sino también al bolsillo. Nick afirma en su vídeo que "Ya no tengo que tener miedo si me pongo enfermo" y aunque en España los impuestos son más elevados, "los médicos hacen un trabajo increíble".

Su publicación ha generado una oleada de reacciones que ponen de manifiesto la accesibilidad y el trato humano del sistema sanitario público en comparación a las consultas privadas de otros países.