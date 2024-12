Adiós a los tacones: el sencillo truco para parecer más alta aunque midas menos de 1,60 metros

Los tacones son unos de los zapatos esenciales para todas aquellas mujeres que buscan parecer más altas, pero tienden a ser molestos. Es por eso que la estilista Rosa Iglesias, conocida en redes sociales como el estilario, y escritora de un libro de moda, ha hecho algunas recomendaciones para todas aquellas mujeres de menos de 1,60 que quieran parecer más altas sin la necesidad de usar tacones.

Trucos a la hora de vestir

En una entrevista de mayo para la revista 'Clara', Iglesias ha compartido distintos trucos infalibles para alargar la figura, ya que, en su opinión, el concepto 'bajita' no existe a la hora de tratar de ropa: "Sin embargo, el concepto 'bajita' vistiendo no existe, porque la estatura no determina el tipo de prenda que puedes o no llevar. Es la proporción lo que realmente importa", comenta la estilista, añadiendo que es importante adaptar la ropa a tus medidas.

Ante esta afirmación Iglesias recuerda la importancia de elegir bien el calzado, ya que se trata de una parte fundamental a la hora de crear la ilusión de más altura: "Equilibrar el zapato con el pantalón o vestido, elegir colores cercanos a la piel o puntas afiladas frente a las redondeadas siempre nos va a ayudar".

Punta afilada

Aparte, añade que no es necesario recurrir a los tacones y profundiza en el concepto de equilibrar el zapato: "Es decir: bailarina de punta afilada, mejor si es color cuero o nude y siempre empeine descubierto. Y deportiva que sea afilada o suela fina (como las Adidas Samba o Spezial) porque, si tienen la suela gruesa o chunky, pesarán demasiado visualmente y achatarán nuestra figura", y no recomienda el uso de tacones grandes o zapatos de plataforma, ya que dan centímetros reales de altura pero le quitan longitud a la pierna.

Por último, Iglesias recomienda los pantalones de tiro alto y tallo recto, marcar la cintura en tus conjuntos y evitar los pantalones y faldas 'cargo', porque van a centrar la atención en el ancho y no el largo.