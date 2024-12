Multas de hasta 500 euros por llevar esta decoración navideña en el coche

El espíritu navideño inunda nuestras vidas durante estos días de fiestas, pero ojo con permitir que se desborde, al menos en según qué ámbitos. Puede ser que las celebraciones, convertidas en excesos, nos pasen factura económica en casos como la decoración de nuestro coche.

Decorar nuestro vehículo con ciertos elementos no está permitido si estos no están homologados, tal y como establece el Manual de Reformas de Vehículos elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ya sea con motivo de alguna celebración especial como la Navidad o, también muy común, con motivo de una boda, 'tunear' nuestro vehículo puede no ser una buena idea, sobre todo si añadimos o sustituimos elementos que cambian sus dimensiones exteriores.

En los últimos años, sin ser algo masivo, se ha podido ver en las carreteras gente que añade un adorno de cuernos de alce en sus vehículos por Navidad. Hacer eso puede conllevar una multa de 500 euros. Si cualquier alteración no homologada está prohibida, las homologadas deberán instalarse en un taller autorizado y, posteriormente, en un plazo máximo de 15 días, ser revisadas en una ITV.

¿Compensa todo esto para que nuestro vehículo sea parte de nuestra celebración de la Navidad? Cada quien deberá decidir, teniendo claro que los requisitos exigidos tienen que ver con un tema de seguridad vial, por lo que tampoco estarán autorizadas las decoraciones interiores que puedan afectar a la visibilidad del conductor o dificulte, sea como sea, la conducción del vehículo.