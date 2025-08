Facebook: el vídeo que denuncia las letras machistas de las canciones desde Julio Iglesias a Romeo Santos

Control, amenazas, insultos... El machismo se cuela a través de las letras de las canciones. Solemos hablar del reggaeton como género musical donde más se falta el respeto a las mujeres, pero este vídeo demuestra que no es el único. Las feministas Colectivas Deseantes intercalan los mensajes de cantantes como Andrés Calamaro, Romeo Santos, Julio Iglesias o Luis Miguel con reivindicaciones feministas paralelas para un mensaje final: "Ni una menos".

Luis Miguel, por ejemplo, controla a la persona a la que se dirige en 'La media vuelta': "Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño". Una frase que ellas contrastan con reivindicaciones feministas como "Mi tiempo, mi deseo", "de mi identidad yo soy la única autoridad" y "ni tuya ni puta".

Andrés Calamaro también tiene un sentido de la propiedad del cuerpo de la mujer. En 'La parte de adelante' canta: "Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante". Y ellas responden: "Este cuerpo es mío. No se toca. No se viola. No se mata".

Romeo Santos es el primer cantante de este vídeo en el que reina el ritmo latino. En 'Eres mía', habla de sus errores y del "egoísmo de ser dueño" de su vida.

Del control pasamos a la sumisión. Quieren mujeres que no hablen. Pimpinela, en 'Como la tele', compara a las mujeres con este aparato. "Quiero una mujer que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele". Al igual que Cali y El Dandee en 'La Muda': "Quiero una mujer bien bonita, callada y que no me diga na. Que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga na. Que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga na". Con lo que no cuentan ni unos ni otros es con el mensaje reivindicativo de estas mujeres, "vivas y furiosas" contra el patriarcado.

Y de ahí pasamos a la amenaza. La protagoniza Julio Iglesias en 'Te voy a dejar de querer'. "Cuidado, me puedes perder. Si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer si te pasas de amable". Al insulto: "Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar", canta Ricardo Arjona en 'Tu reputación'. Y a la justificación de la violencia con el alcohol, como Romeo Santos en 'Propuesta Indecente': "Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho?"

Un sinfín de canciones que este colectivo ha querido recopilar brevemente para denunciar lo arraigado que está el machismo en las letras de nuestros ídolos musicales.