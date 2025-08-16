Víctima de un "terrible accidente", la estrella china del esquí acrobático carga contra sus fans

La china Eileen Gu, doble campeona olímpica en esquí acrobático, indicó el sábado, en una publicación en la red social Weibo, haber sido víctima de un "terrible accidente" durante un entrenamiento en Nueva Zelanda y pidió a sus fans que dejen de grabarla durante sus sesiones.

Nacida en California, de padre estadounidense y de madre china, Gu, prodigio del esquí acrobático, fue una de las estrellas de los Juegos Olímpicos 2022 de Pekín, donde se impuso en big air y halfpipe.

"Un terrible accidente se produjo ayer (viernes) debido a un error humano. Espero que entendáis que tengo que estar totalmente concentrada durante el entrenamiento, es verdaderamente peligroso interrumpirme. Dejad de grabarme o pedirme fotos durante mis entrenamientos, incluso en el telesilla, debo concentrarme en la visualización y la reflexión de mis movimientos. Para ganar tiempo, no tomo pausa para comer e intento ir lo menos posible al baño", escribió Eileen Gu en la red social Weibo, en la que acumula más de seis millones de seguidores, sin detallar las circunstancias del accidente.

En esa misma red social han aparecido en los últimos días selfies de varios aficionados junto a Gu mientras ésta esperaba el telesilla. "Estaré encantada de conoceros, cada día, fuera tras el cierre del snowpark", concluyó en su mensaje la deportista.

A la espera de una confirmación por parte del equipo médico, la estrella de 21 años espera volver "pronto" a las pistas. La esquiadora, que desde 2019 representa a China, estaba en Nueva Zelanda para un entrenamiento de recuperación después de varias lesiones contraídas a principios del año que la habían obligado a retirarse de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2025.