El aviso de la DGT y la Polícia antes de la vuelta al cole: crees que lo lleva bien, pero no

La vuelta al cole recupera la habitual rutina de subir a los niños al coche cada mañana para llevarlos hasta el colegio. Colocarlos en la sillita, abrochar el arnés y arrancar. Un gesto simple pero al que la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Policía vuelven a poner el foco de cara al inicio de curso. Cabe recordar que, según los últimos informes del proyecto europeo Baseline, en España solo el 46% de los niños analizados viajan correctamente en estos dispositivos

Este año, en la última campaña de control de la DGT, se detectaron 458 menores que viajaban sin un sistema de retención infantil o utilizándolo de forma incorrecta. No usar el SRI adecuado o hacerlo mal puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.

El detalle que debes comprobar antes de arrancar

La normativa es clara, la DGT obliga a que todos los niños que midan 135 centímetros de altura o menos viajen siempre y de forma obligatoria con un SRI homologado adecuado a su peso y altura, por muy corto que sea el trayecto. A partir de esa altura puede emplear el cinturón del vehículo, aunque la DGT recomienda continuar utilizando un SRI hasta superar los 150 centímetros para conseguir un mejor ajuste.

Como regla general, además, los menores deben viajar en los asientos traseros. Solo pueden ocupar el delantero en determinadas excepciones, como cuando el vehículo no dispone de plazas traseras o estas ya están ocupadas por otros menores que necesitan sillita.

Uno de los principales avisos de Tráfico es precisamente revisar la sillita antes de iniciar el trayecto. Hay que comprobar los anclajes al vehículo, las conexiones ISOFIX y, cuando corresponda, el tercer punto de apoyo, como la pata o el sistema Top Tether. Si la silla se instala mediante el cinturón del coche, también es necesario asegurarse periódicamente de que mantiene la tensión.

Pero tan importante como instalar bien la silla es sujetar correctamente al pequeño. El arnés o el cinturón no deben estar retorcidos ni quedar holgados. Si las cintas pueden pellizcarse con los dedos, significa que no están suficientemente ajustadas. También hay que comprobar que el niño esté bien centrado y que el reposacabezas y las protecciones laterales se hayan adaptado a su crecimiento.

Abrigar demasiado al niño también puede ser un error

Abrigar demasiado al niño, con prendas gruesas, hace que se cree espacio entre el cuerpo del menor y el arnés, una holgura que permite un mayor movimiento del cuerpo y la cabeza en caso de accidente. Es por ello que el sistema debería ajustarse al cuerpo sin el abrigo puesto. En determinadas sillitas orientadas en el sentido de la marcha también puede favorecer el denominado efecto “submarining”, por el que el cuerpo se desliza por debajo del cinturón.

Cuidado con las sillitas heredadas

La DGT también alerta de las sillitas heredadas o comprados de segunda mano, ya que pueden carecer de instrucciones, haber sufrido golpes o estar deteriorados sin que resulte evidente. A la hora de comprar un SRI hay que vigilar que la silla sea nueva y haya sido homologada con la normativa ECE R129, la única válida en Europa en este momento. La homologación se encuentra en una etiqueta naranja que está pegada en la estructura de la silla.

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Esto es especialmente relevante, advierte el organismo, porque por internet se pueden adquirir sillas en portales extracomunitarios que no cumplen con la normativa europea (ni con ninguna otra).