Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VolkswagenPrincesa LeonorMarc MárquezSeatCeutaIAPedro SánchezMeloniBebé TarragonaManresa
instagramlinkedin

Movilidad

Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: estado de la AP7 y otras carreteras, afectaciones en las rondas de Barcelona e incidencias en Rodalies y metro

Tráfico en la AP7.

Tráfico en la AP7. / David Zorrakino - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gisela Macedo

Gisela Macedo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Termina sin acuerdo la reunión entre Ustec y Educació: la huelga del primer día de clase en Catalunya sigue en pie
  2. Los Mossos creen que el autor de la puñalada mortal en Manresa sabía lo que hacía
  3. La práctica de la marcha nórdica se dispara de la mano de mayores de 50 años: 'Pasé de no tener masa muscular a tener una movilidad perfecta
  4. Delfín Couto, cirujano vascular: 'Con la marcha nórdica los pacientes acaban viviendo más y mejor
  5. Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista
  6. Dolors Liria, decana del Colegio de Psicología de Catalunya: 'Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por la vía de la salud mental
  7. Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria
  8. Muere un instructor de kitesurf mientras su pareja grababa el accidente sin dar se cuenta: '¿Dónde estás gordito? No te veo

Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: estado de la AP7 y otras carreteras, afectaciones en las rondas de Barcelona e incidencias en Rodalies y metro

Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: estado de la AP7 y otras carreteras, afectaciones en las rondas de Barcelona e incidencias en Rodalies y metro

Juan José Ebenezer, mecánico, explica como ventilar el coche: "No te digo que no pongas el aire, simplemente tienes que cambiar un detalle"

Juan José Ebenezer, mecánico, explica como ventilar el coche: "No te digo que no pongas el aire, simplemente tienes que cambiar un detalle"

Dos heridos graves en un accidente múltiple entre un camión y tres turismos en la AP-7 en el Vendrell

Dos heridos graves en un accidente múltiple entre un camión y tres turismos en la AP-7 en el Vendrell

Renfe mejora sus retrasos en agosto y Rodalies alcanza el 92% de puntualidad

Renfe mejora sus retrasos en agosto y Rodalies alcanza el 92% de puntualidad

Alex Tensso (28 años), camionero: "Así paso la noche cuando no he hecho los deberes y no he parado a tiempo"

Alex Tensso (28 años), camionero: "Así paso la noche cuando no he hecho los deberes y no he parado a tiempo"

DIRECTO | 33 kilómetros de colas en la tercera jornada de la operación retorno en Catalunya

Circulación lenta y retenciones en la operación retorno en Barcelona, Madrid y Valencia tras las vacaciones de verano

Circulación lenta y retenciones en la operación retorno en Barcelona, Madrid y Valencia tras las vacaciones de verano

Casi la mitad de billetes sencillos del transporte público del área de Barcelona se validarán con tarjeta de crédito

Casi la mitad de billetes sencillos del transporte público del área de Barcelona se validarán con tarjeta de crédito