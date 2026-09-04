Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: estado de la AP7 y otras carreteras, afectaciones en las rondas de Barcelona e incidencias en Rodalies y metro
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.
- Termina sin acuerdo la reunión entre Ustec y Educació: la huelga del primer día de clase en Catalunya sigue en pie
- Los Mossos creen que el autor de la puñalada mortal en Manresa sabía lo que hacía
- La práctica de la marcha nórdica se dispara de la mano de mayores de 50 años: 'Pasé de no tener masa muscular a tener una movilidad perfecta
- Delfín Couto, cirujano vascular: 'Con la marcha nórdica los pacientes acaban viviendo más y mejor
- Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista
- Dolors Liria, decana del Colegio de Psicología de Catalunya: 'Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por la vía de la salud mental
- Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria
- Muere un instructor de kitesurf mientras su pareja grababa el accidente sin dar se cuenta: '¿Dónde estás gordito? No te veo