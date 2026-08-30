Operación retorno de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Varios accidentes y retenciones en el inicio de la última operación de tráfico del verano

El último dispositivo especial de tráfico del verano, en el que se esperan 6,9 millones de viajes por carretera desde este viernes hasta la medianoche del lunes, ha comenzado con algunos accidentes que dificultan la entrada a varias ciudades y con algunas retenciones en los peajes hacia Francia. A las tres de la tarde de este viernes ha arrancado esta operación especial, en la que se espera un retorno escalonado de las vacaciones, que coincidirá con los viajes de quienes disfrutan del descanso estival en septiembre y de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos. Sobre las cuatro habían varios accidentes complican la circulación en la entrada a Madrid por la A-3 en el entorno de Perales de Tajuña y en la entrada a Castellón, en la AP-7 a la altura de Benicassim. También hay dificultades en la A-7 en la de zona de Picassent en sentido Castellón y otro siniestro complica la A-7 en la entrada a Murcia, en la zona de La Ñora. Además, hay retenciones en los peajes a Francia por la AP-7 en el entorno de la Junquera y en la AP-8 en Irún. El tráfico es denso asimismo en la A-1 en Álava, en el entorno de Vitoria-Gasteiz, sentido Donostia, en Barcelona, en la AP-7 en Sant Sadurní d'Anoia, en sentido Tarragona.