Circulación lenta y retenciones en la operación retorno en Barcelona, Madrid y Valencia tras las vacaciones de verano

Las previsiones de la Dirección General de Tráfico eran que los casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera de la operación retorno tras el fin de las vacaciones de verano fuese escalonado entre el pasado viernes y este lunes, último día del mes de agosto, y no se produjeran muchas congestiones en la entrada a las grandes capitales españolas. Sin embargo, este fin de semana hubo retenciones y circulación lenta en los accesos a las ciudades además de atascos en algunas carreteras a partir de accidentes de circulación.

En el caso de la red viaria catalana, el Servei Català de Trànsit informó este domingo por la tarde de cuatro kilómetros de circulación con congestión en la AP7 a su paso por Amposta, en sentido norte en Amposta, a consecuencia de un siniestro viario. En la misma autopista pero a la altura de Sant Celoni hubo paradas y lentitud en sentido sur, igual que los seis kilómetros de circulación con retenciones entre la Roca del Vallès y Montornès del Vallès o tramos entre Sant Jaume dels Domenys y Santa Margarida i els Monjos en sentido Barcelona.

También se produjeron atascos en la A2 en Jorba así como en la C32, con alguna parada, entre Premià de Mar y Alella en dirección a Barcelona. Además, se registraron en la N420 lentitud y paradas en Les Borges del Camp en dirección Tarragona por un accidente.

El principal siniestro viario en la red viaria catalana tuvo lugar sobre las seis de la tarde cuando un coche haya salido de la vía y haya volcado unos 10 metros en un camino rural en la Borda del Poblador, en el término municipal de Ribera de Urgellet (Alt Urgell). Tres de los ocupantes están en estado crítico y otros dos en estado menos grave. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado dos helicópteros medicalizados, tres ambulancias y un equipo conjunto con los Bomberos de la Generalitat.

Atasco en Madrid

El principal problema de la operación retorno tras las vacaciones tuvo lugar en la Comunidad de Madrid. Tráfico informó de retenciones en los accesos a Madrid, en la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 a su paso por Rivas Vaciamadrid y Vicálvaro, en la A6 en Arévalo, en Cuenca en la A3 en Saelices y en Tarancón, así como en Toledo y en la A5 en Santa Cruz del Retamar. Todos en dirección a la capital.

También hay congestión en el acceso a Valencia desde la AP7 en Algemesí y en Silla, mientras que en Jaén, la circulación es complicada en la A44 en La Cerradura, en dirección a la capital jienense. Además, varios accidentes dificultaron la circulación en puntos de la geografía española. Es el caso de Zaragoza, en el paso de la A2 por Morata de Jalón, en sentido a la capital aragonesa, en la entrada a Pamplona por la A21 a la altura de Nardués, en la A4 en el entorno de Dos Hermanas.

En este sentido, un hombre de 42 años ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico en la CV142 en el término municipal de Alcalà de Xivert (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Fue sobre las dos y media de la tarde y una ambulancia acudió al lugar del siniestro. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación a la víctima pero murió en el mismo lugar.

Un motorista de 51 años ha fallecido este domingo en un accidente ocurrido en la Autovía de Extremadura (A5), en el término municipal de Escurial (Cáceres), al colisionar con vehículos detenidos por un accidente anterior. El siniestro mortal se ha producido sobre las tres de la tarde a la altura del punto kilométrico 284, sentido norte, cuando el motorista chocó contra los vehículos de la cola de retención.

Las carreteras andaluzas registraron este fin de semana de operación retorno un único accidente mortal. Fue el pasado sábado por la salida de calzada con vuelco por derecha de un turismo en el kilómetro 4 de la carretera SE9024, a la altura del término municipal de Dos Hermanas (Sevilla). El coche cayó por un desnivel y el conductor quedó atrapado, falleciendo en el acto.

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Máxima precaución

La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que tengan especial precaución en esta jornada de la operación retorno, aunque mantienen que el grueso de los desplazamientos por carretera serán este lunes, último día de agosto. Tráfico recuerda que este fin de semana en la red viaria española coinciden los viajes de quienes terminan sus vacaciones, los que disfrutarán del descanso estival en septiembre y también de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos, además de los desplazamientos por eventos deportivos como el Gran Premio de Aragón de MotoGP.