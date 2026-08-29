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Operación retorno de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha entre las 15.00 horas de este vienes y la medianoche del próximo lunes la operación retorno del verano -el último dispositivo especial del periodo estival-, periodo en el que espera que haya 6,88 millones de viajes largos por las carreteras españolas, la previsión más alta desde 2005.
EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora del estado de las carreteras.
Conductor 'kamikaze'
Un conductor 'kamikaze' que escapaba de los Mossos provoca un accidente con nueve heridos en la AP7 en el Papiol.
Abierta la circulación en la AP7
Tras la intervención de los servicios de emergencia se ha reabierto la AP7 en sentido sur aunque con retenciones de vehículos en ese mismo tramo.
Carriles cortados en la AP7
El Servei Català de Trànsit ha informado de dos accidentes més que complican la circulación en el tramo del Penedès.Un carril cortado en Subirats en sentido Barcelona por un accidente y provoca retenciones desde la Granada del Penedès. Y en la misma autopista se ha ocupado el arcén en Gelida en sentido Barcelona por otro accidente, lo que provoca también r etenciones en ese tramo.
SIgue cortada la AP7 en El Papiol
La colisión múltiple ha obligado a cortar la autopista del km 159 a 161 en sentido sur. También está cortado el acceso de la B-23
Cortada AP7 en el Papiol por un accidente
El accidente de tráfico entre tres turismos en la AP-7, a la altura del Papiol, ha dejado a 9 heridos, uno de ellos en estado crítico y trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. El resto menos graves han sido trasladados a la Mutua de Terrassa y al Consorci Sanitari de Terrassa. Se han activado 10 unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y una unidad conjunta SEM-Bombers. Los efectivos de los Bomberos pudieron excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos. Los Bomberos recibieron el aviso a las 16.05 horas y enviaron siete dotaciones al punto del accidente. A raíz del siniestro, la AP-7 sigue cortada en sentido Barcelona para enlazar con la B-23.
Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno
Varios accidentes complican la circulación este viernes por la tarde en algunas carreteras españolas en la primera jornada de la operación retorno del verano, en la que se esperan 6,9 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes.
A las 15.00 horas de este viernes ha arrancado el último dispositivo especial de tráfico del verano por los desplazamientos de la vuelta escalonada de las vacaciones, que coincidirán con los viajes de quienes disfrutarán del descanso estival en septiembre y de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos.
El tráfico más intenso y los mayores problemas de circulación en esta jornada se han registrado en las salidas de las grandes ciudades, como en Madrid en la A-1 y la A-3, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.
Más de 4.400 vuelos en El Prat hasta el lunes
El aeropuerto de Barcelona-El Prat afronta la operación regreso de final de agosto con 4.421 vuelos comerciales programados entre este viernes y el lunes, un 2,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Este viernes será el día con más movimientos, con 1.143 operaciones, seguido del lunes, con 1.123; el domingo, con 1.082, y el sábado, con 1.073, según datos de Aena.
Tráfico intenso hasta las diez de la noche
La DGT prevé importantes movimientos en la tarde de este viernes, hasta las 22.00 horas, tanto de salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso. Aunque habrá desplazamientos durante todo el fin de semana es el próximo lunes, último día de agosto, cuando la DGT espera que se produzca el grueso de los movimientos de retorno a lo largo de toda la jornada.
Varios accidentes y retenciones en el inicio de la última operación de tráfico del verano
El último dispositivo especial de tráfico del verano, en el que se esperan 6,9 millones de viajes por carretera desde este viernes hasta la medianoche del lunes, ha comenzado con algunos accidentes que dificultan la entrada a varias ciudades y con algunas retenciones en los peajes hacia Francia. A las tres de la tarde de este viernes ha arrancado esta operación especial, en la que se espera un retorno escalonado de las vacaciones, que coincidirá con los viajes de quienes disfrutan del descanso estival en septiembre y de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos. Sobre las cuatro habían varios accidentes complican la circulación en la entrada a Madrid por la A-3 en el entorno de Perales de Tajuña y en la entrada a Castellón, en la AP-7 a la altura de Benicassim. También hay dificultades en la A-7 en la de zona de Picassent en sentido Castellón y otro siniestro complica la A-7 en la entrada a Murcia, en la zona de La Ñora. Además, hay retenciones en los peajes a Francia por la AP-7 en el entorno de la Junquera y en la AP-8 en Irún. El tráfico es denso asimismo en la A-1 en Álava, en el entorno de Vitoria-Gasteiz, sentido Donostia, en Barcelona, en la AP-7 en Sant Sadurní d'Anoia, en sentido Tarragona.
'El último viaje del verano también cuenta'
Con este lema la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la Operación Retorno. El dispositivo empieza este viernes y acabará el próximo lunes. Dentro de la campaña lanzada la DGT señala que "si vuelves de vacaciones, planifica el viaje, evita las horas de mayor intensidad de tráfico y realiza descansos durante el trayecto. El mejor final del verano es llegar a casa seguro".
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