Prince Crandall (86 años), auxiliar de vuelo durante 66 años, se prepara para jubilarse: "El trabajo ahora es más difícil, es más largo"

Después de más de seis décadas volando, Joan Prince Crandall, de 86 años, se prepara para su jubilación. Con su retiro laboral pone fin a una trayectoria que comenzó en 1959 y que le permitió vivir en primera persona la evolución de la aviación comercial. La aerolínea estadounidense Delta Air Lines, con la que trabaja desde 2008, la considera su auxiliar de vuelo con más años de servicio de la industria.

Ser auxiliar de vuelo siempre tuvo cierta elegancia para Prince Crandall, ha recordado en una entrevista con 'CNN'. Su oficio le abrió puertas a muchas experiencias y le dio la oportunidad de volar por todo el mundo aprendiendo cosas nuevas. Después de más de 66 años, ese recuerdo es lo que la ha mantenido a bordo hasta ahora.

Testigo de una gran evolución tecnológica

Prince Crandall comenzó su carrera en 1959. Fue dentro de la compañía regional Pacific Airlines, que operaba aviones de hélice como el Martin 404 y el Fairchild F-27. Su primer vuelo fue en un Douglas DC-3, un avión con capacidad para 24 pasajeros. "Las aerolíneas querían a mujeres jóvenes con una apariencia glamurosa", ha explicado sobre sus inicios en el sector.

A lo largo de su trayectoria, ha sido testigo de una gran evolución tecnológica: presenció el cambio de los aviones de hélice con ruidosos motores de pistón, que estaban limitados en velocidad, alcance y capacidad a unos nuevos reactores; una transición que todavía recuerda con emoción, aunque valora estos avances hacia un modelo "más alto, más rápido, más suave" de aeronave.

La Ley de Derechos Civiles, un gran cambio

También la profesión en sí misma experimentó una gran evolución. Prince Crandall vivió una época en la que las auxiliares de vuelo estaban sometidas a estrictas normas relacionadas con el matrimonio, la edad o la apariencia física, siempre bajo una estricta vigilancia. Algunas aerolíneas incluso obligaban a sus auxiliares a renunciar si se casaban o, en su lugar, les exigían a jubilarse a los 32 años; unas limitaciones que -reconoce- en esta era "nunca habrían sucedido". Igualmente, asegura que ella nunca sufrió estas restricciones en las compañías en las que trabajó.

Para Prince Crandall, a lo largo de los últimos sesenta años han cambiado muchas cosas. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos, que prohibió la discriminación por motivo sexo. "[La Ley de Derechos Civiles] cambió la vida para mí y para las mujeres en el país; fue un gran cambio para las auxiliares de vuelo", afirmó. Cabe recordar que, desde entonces, las mujeres pueden casarse o tener hijos sin temor a ser despedidas.

"El trabajo es más difícil"

A pesar de los profundos cambios, Prince Crandall considera que su labor como auxiliar de vuelo es la misma que la de antaño: asegurar la seguridad y conectar a los pasajeros con el mundo. Sin embargo, las exigencias son mayores, ya que en sus primeros vuelos atendía unos 20 o 30 pasajeros, mientras que la capacidad de los aviones actuales asciende a más de 300 personas. "El trabajo es más difícil, es más largo", aseguró.

Dada su larga trayectoria y su gran experiencia, su labor principal en los vuelos actuales es la de jefa de cabina, es decir, la auxiliar de vuelo principal a cargo de coordinar al resto de la tripulación y garantizar la seguridad y el servicio a bordo.

Entre sus planes de jubilada

Tras más de 66 años trabajando, la experimentada empleada ya prepara su jubilación confiando plenamente en la nueva generación de auxiliares, como Alise Broussard, quien acaba de graduarse en el centro de entrenamiento de la compañía Delta. Las dos se conocieron recientemente y para Prince Crandall supuso un momento de "déjà vu".

La auxiliar de vuelo más joven de Delta Air Lines, Alise Broussard, junto a la azafata con más antigüedad, Joan Prince Crandall. / Delta Air Lines

Una vez jubilada, Crandall planea escribir un libro y no dejar de viajar: "He tenido suerte. Estoy físicamente sana y aún es divertido", reconoció. Entre sus destinos favoritos se encuentra París, Mumbai y Hong Kong, a los que volará desde otra posición dentro del avión, la de pasajera.