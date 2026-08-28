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Operación retorno de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Operacion retorno agosto 2026

Operacion retorno agosto 2026 / Manu Mitru / EPC

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Germán González

Germán González

Barcelona
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La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha entre las 15.00 horas de este vienes y la medianoche del próximo lunes la operación retorno del verano -el último dispositivo especial del periodo estival-, periodo en el que espera que haya 6,88 millones de viajes largos por las carreteras españolas, la previsión más alta desde 2005.

EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora del estado de las carreteras.

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