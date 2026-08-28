Operación retorno de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha entre las 15.00 horas de este vienes y la medianoche del próximo lunes la operación retorno del verano -el último dispositivo especial del periodo estival-, periodo en el que espera que haya 6,88 millones de viajes largos por las carreteras españolas, la previsión más alta desde 2005.

EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora del estado de las carreteras.

Lunes: regreso durante todo el día El lunes 31 de agosto habrá movimientos de retorno durante prácticamente toda la jornada. Por la mañana pueden registrarse problemas en trayectos cortos del litoral y accesos a playas, mientras que la franja más complicada volverá a situarse entre las 16.00 y las 23.00 horas. La DGT prevé, no obstante, que el tráfico esté más repartido que otros días y que no se alcancen picos excesivamente altos.

Domingo: problemas en la costa y regreso por la tarde La mañana del domingo 30 de agosto puede ser conflictiva en los accesos a playas y zonas del litoral. Por la tarde llegará el grueso del tráfico de regreso, con posibles retenciones entre las 16.00 y las 23.00 horas en las carreteras que conectan la costa y las zonas de descanso con las grandes ciudades. También se espera tráfico intenso en los pasos fronterizos por el retorno de vehículos extranjeros hacia otros países europeos.

Sábado: tráfico intenso por la mañana El sábado 29 de agosto continuará el tráfico intenso en sentido salida desde primeras horas del día. La franja más complicada se concentrará entre las 9.00 y las 13.00 horas, principalmente por los desplazamientos cortos hacia segundas residencias y playas.

Viernes: primeras retenciones por la tarde La DGT prevé que este viernes 28 de agosto se produzcan los primeros problemas importantes de circulación entre las 16.00 y las 22.00 horas. Las mayores intensidades se esperan tanto en la salida de los grandes núcleos urbanos como en las principales vías de acceso a zonas turísticas de costa y descanso.

Un regreso escalonado La DGT prevé que los movimientos de vuelta se produzcan de forma escalonada durante todo el fin de semana, especialmente desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los principales núcleos urbanos.

La recomendación de Tráfico La DGT recuerda que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias no permiten ganar tiempo de forma segura y aumentan el riesgo de sufrir un siniestro durante el regreso.

Descansar antes de salir La DGT recomienda iniciar el viaje descansado, evitar completamente el alcohol y las drogas, respetar las normas y consultar el estado de las carreteras antes de ponerse en marcha.

Ojo con el móvil y el cinturón Parte del dispositivo se centrará en controlar el uso del teléfono móvil al volante y del cinturón de seguridad, además de la velocidad y otras infracciones que puedan aumentar el riesgo de accidente.

Más vigilancia en carretera La DGT desplegará radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para vigilar el cumplimiento de las normas durante toda la operación regreso.