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Cortada la RL4 de Rodalies entre Calaf y Manresa por una incidencia técnica provocada por el tiempo

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Una incidencia en la infraestructura ha obligado a cortar este viernes la circulación de los trenes de la línea RL4 de Rodalies entre las estaciones de Calaf y Manresa. Según ha informado la operadora pública, el fallo ha sido provocado por las condiciones meteorológicas.

El aviso del corte de la línea se ha emitido pasadas las 6:30 horas de la mañana y Rodalies ha desplegado un servicio alternativo por carretera para conectar las dos estaciones.

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Este incidente se ha producido apenas unas horas antes de que otro fallo técnico afectara a la megafonía y a los monitores informativos de todas las estaciones de trenes, que se han quedado sin información durante unos 15 minutos esta mañana. En este caso, Rodalies no ha detallado el alcance de la incidencia ni los motivos. Durante ese tiempo, los pasajeros se han tenido que informar mediante los carteles laterales y frontales de los convoyes que llegaban.

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