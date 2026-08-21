El Govern estudiará si recupera los peajes en su 'plan de choque' para mejorar la AP-7

El Govern estudiará si recupera o no los peajes en la AP-7 en el marco del plan de choque para mejorar la movilidad y reducir la siniestralidad en esta autopista: El debate "está abierto", ha afirmado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista con EFE.

La consellera ha avanzado que, previsiblemente, este otoño se creará un grupo de trabajo interno en el Govern para analizar diferentes estrategias encaminadas a paliar la congestión y el elevado número de accidentes en esta vía, entre ellas, la posible recuperación de los peajes en la AP-7, que se levantaron el 31 de agosto de 2021.

En este grupo de trabajo participarán las consellerías que tienen competencias en la materia y que trabajan en la mejora de esta autopista troncal de Cataluña, ha concretado Parlon.

De hecho, el pasado 1 de julio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llamó a los grupos parlamentarios a hacer una "reflexión colectiva" sobre la apuesta hecha en su día por retirar los peajes en la AP-7: "Quizás nos equivocamos cuando, alegremente, todos pedimos que 'fuera peajes'", afirmó durante su comparecencia en la cámara catalana.

El president planteó este tema "oportunamente" en el debate parlamentario, porque es una manera de exponer que "tenemos un problema", lo que implica estudiar cuáles son "las -posibles- soluciones", ha subrayado Parlon. "Estoy convencida de que durante el otoño llevaremos a cabo este grupo de trabajo en el cual se remarcaran estrategias", ha afirmado la consellera.

Plan de choque con diez medidas

Al margen del debate sobre los peajes en la AP-7, el Servei Català de Trànsit (SCT) está ejecutando diez medidas concretas, algunas de ellas ya en funcionamiento, mientras otras se implementarán en las próximas semanas o meses.

Entre ellas, se está desarrollando una app que enviará avisos con mensajes de voz a los conductores de esta infraestructura con información "clara" y en tiempo real cuando se produzcan accidentes, congestión o las vías alternativas que se pueden tomar para evitar las colas. Se prevé que esta aplicación pueda entrar en funcionamiento este próximo otoño.

También se trabaja, todavía de manera incipiente con la fase de pruebas, en la instalación de un sistema de velocidad variable con el apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) en 150 kilómetros de la AP-7, entre Maçanet de la Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona), que comenzará a desplegarse en los próximos meses.

Además, en este tramo de 150 kilómetros se está diseñando con la ayuda de la IA un sistema de predicción de accidentes, cuyo desarrollo está ya muy avanzado, ha explicado la consellera.

En el tramo de la AP-7 en las Terres de l'Ebre, cuando la autopista se reduce a dos carriles y donde se registra un mayor número de accidentes, se está instalando un sistema de velocidad variable con señalización, medida que se suma a otras que ya se implementaron hace tiempo, como la prohibición de adelantamientos para los camiones.

Igualmente, el SCT y efectivos de tráfico de los Mossos d'Esquadra están intensificando los macrocontroles a camiones en esta zona de la AP-7, en diferentes puntos y horarios, para vigilar cuestiones como el mantenimiento de los vehículos, la ITV o el tacógrafo.

También se está implementando el control de la velocidad en los 344 kilómetros de autopista con los seis nuevos carro-radares, que se suman a los cuatro que ya operaban.

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Parlon ha admitido que, más allá de estas medidas, la AP-7 requiere grandes obras, como ampliar la zona sur de la autopista con tres carriles, si bien ha constatado que, aunque está previsto, no se realizará de manera inmediata, ya que todavía se debe acometer la fase de aprobación, licitación y ejecución de los trabajos.