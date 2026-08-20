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Nueva incidencia en Rodalies: retrasos de más de 20 minutos en la R2, R2Nord y R2Sud por un fallo técnico en Sants

Reabierta por completo la AP-7 en Gelida y restablecida la circulación de la R4 de Rodalies tras el incendio de un camión

Las vías de tren de la red de Rodalies

Las vías de tren de la red de Rodalies / RICARD CUGAT / EPC

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Otro día y hay una nueva incidencia en Rodalies. Este jueves por la mañana, la congestión ferroviaria provocada provocada por un incidente técnico de un tren en la estación de Barcelona Sants ha provocado retrasos de más de 20 minutos en las líneas R2, R2Nord y R2Sud.

Semana de incidencias

Los usuarios, visiblemente afectados por el servicio, han mostrado su enfado en las redes sociales tras una semana marcada por múltiples retrasos a consecuencia de problemas en las infraestructuras de la red.

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El martes, las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16 se vieron afectadas por una incidencia en Cunit; y este miércoles también otra incidencia vinculada a un cambio del mecanismo que permite a los trenes pasar de una vía a otra de manear segura en Castellvisbal dejó demoras de más de 40 minutos en la línea R4.

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