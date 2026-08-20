Transporte público
Nueva incidencia en Rodalies: retrasos de más de 20 minutos en la R2, R2Nord y R2Sud por un fallo técnico en Sants
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Otro día y hay una nueva incidencia en Rodalies. Este jueves por la mañana, la congestión ferroviaria provocada provocada por un incidente técnico de un tren en la estación de Barcelona Sants ha provocado retrasos de más de 20 minutos en las líneas R2, R2Nord y R2Sud.
Semana de incidencias
Los usuarios, visiblemente afectados por el servicio, han mostrado su enfado en las redes sociales tras una semana marcada por múltiples retrasos a consecuencia de problemas en las infraestructuras de la red.
El martes, las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16 se vieron afectadas por una incidencia en Cunit; y este miércoles también otra incidencia vinculada a un cambio del mecanismo que permite a los trenes pasar de una vía a otra de manear segura en Castellvisbal dejó demoras de más de 40 minutos en la línea R4.
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