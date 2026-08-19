Transporte público
Retrasos en la R4 por una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal
Rodalies vuelve a acumular retrasos este miércoles por la mañana. Una incidencia en Castellbisbal (Vallès Occidental, Barcelona) a las ocho de la mañana ha dejado demoras de más de 40 minutos en la línea R4. En concreto, el tramo afectado es entre Cornellà de Llobregat y Martorell Central.
Fuentes de Adif han explicado que se trata de una incidencia técnica vinculada a un cambio del mecanismo que permite a los trenes pasar de una vía a otra de manera segura. Y desde Renfe esperan que Adif lo solucione.
Cola de incidentes en tres días
La red ferroviaria lleva una semana complicada con múltiples incidentes en sus líneas. Este martes las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16, se vieron afectadas por un atropello entre Vilanova i la Geltrú y Sitges y una incidencia en Cunit, afectando a la circulación desde primera hora de la mañana.
También por la tarde un fallo en el aire acondicionado obligó a suspender un tren en El Prat y a desalojar a los pasajeros que se encontraban en el convoy ante las altas temperaturas que se estaban registrando en el interior de los vagones.
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
- Unas monjas italianas batallan para conservar la playa que gestionan desde los años 70: '¿Por qué quieren quitárnosla?
- ¿Fin del verano en Catalunya? Empieza la cuenta atrás para el descenso de las temperaturas
- La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
- Un fallo en el aire acondicionado obliga a suspender un tren de Rodalies en El Prat y a desalojar a los pasajeros