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Retrasos en la R4 por una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal

Un tren de Rodalies, en Mollet del Vallès

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Rodalies vuelve a acumular retrasos este miércoles por la mañana. Una incidencia en Castellbisbal (Vallès Occidental, Barcelona) a las ocho de la mañana ha dejado demoras de más de 40 minutos en la línea R4. En concreto, el tramo afectado es entre Cornellà de Llobregat y Martorell Central.

Fuentes de Adif han explicado que se trata de una incidencia técnica vinculada a un cambio del mecanismo que permite a los trenes pasar de una vía a otra de manera segura. Y desde Renfe esperan que Adif lo solucione.

Cola de incidentes en tres días

La red ferroviaria lleva una semana complicada con múltiples incidentes en sus líneas. Este martes las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16, se vieron afectadas por un atropello entre Vilanova i la Geltrú y Sitges y una incidencia en Cunit, afectando a la circulación desde primera hora de la mañana.

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