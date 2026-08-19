El avión eléctrico más grande del mundo vuela por primera vez gastando menos de 5 euros en electricidad

La aviación eléctrica ha dado un nuevo paso con el primer vuelo del X1, el avión demostrador desarrollado por la compañía estadounidense Heart Aerospace. La aeronave despegó el pasado 12 de agosto desde el Aeropuerto Internacional de Plattsburhm en Nueva York (Estados Unidos), en un vuelo de prueba que supone un nuevo avance en el desarrollo de aviones eléctricos de gran tamaño.

El X1 permaneció 27 minutos en el aire y alcanzó una altitud de unos 335 metros, según explica Heart Aerospace en un comunicado. Durante la prueba, el avión realizó las principales maniobras de una operación convencional, desde el rodaje y el despegue hasta el ascenso, diferentes maniobras de vuelo y el aterrizaje. Todo ello con un sistema de propulsión completamente eléctrico que llegó a entregar más de un megavatio de potencia.

El avión más grande que ha volado por menos de cinco euros

Con una envergadura de 32,3 metros, una longitud de 23,2 metros y un peso superior a los 11.300 kilos, el X1 se ha convertido en el avión eléctrico de batería más grande que ha volado hasta la fecha. La compañía ha diseñado este prototipo como una plataforma de pruebas para comprobar el funcionamiento de distintas tecnologías antes de trasladarlas a su futuro avión comercial.

Uno de los aspectos más llamativos del ensayo fue su consumo energético. Heart Aerospace asegura que el X1 gastó aproximadamente cinco dólares (unos 4,3 euros) en electricidad durante su primer vuelo. La compañía utiliza este dato como ejemplo del potencial que puede tener la propulsión eléctrica para reducir el coste energético de las aeronaves, especialmente en un contexto marcado por la volatilidad del precio del combustible de aviación.

Un prototipo para desarrollar un avión real

El vuelo se realizó bajo un Certificado Especial de Aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) dentro de la categoría experimental. Por tanto, el X1 no es todavía un avión destinado al transporte comercial de pasajeros, sino un demostrador a escala real que permitirá a Heart Aerospace recopilar información sobre aerodinámica, rendimiento, propulsión y comportamiento durante el vuelo.

El objetivo de la compañía es utilizar todo lo aprendido con el X1 en el desarrollo del ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico de 30 plazas. A diferencia del demostrador, que funciona exclusivamente con baterías, este modelo combinará propulsión eléctrica con un sistema híbrido para poder ampliar su autonomía.

La compañía prevé que el ES-30 pueda recorrer unos 200 kilómetros utilizando únicamente energía eléctrica y alcanzar hasta 800 kilómetros mediante su configuración híbrida. Heart Aerospace espera que el modelo entre en servicio en 2031, mientras que las primeras pruebas de vuelo del prototipo están previstas para 2028.

¿Vuelos regionales eléctricos?

La empresa calcula que el futuro avión podría reducir los costes operativos en más de un 40 % respecto a los aviones regionales convencionales. Esa estimación se basa en el menor coste de la energía, unas necesidades de mantenimiento potencialmente inferiores y una mayor simplicidad de los sistemas de propulsión.

Heart Aerospace considera que este tipo de aeronaves podría cobrar especial relevancia en las conexiones regionales, donde las distancias más cortas permiten explorar las posibilidades de la electrificación con mayor margen.

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El ES-30 ya cuenta con el respaldo de varias aerolíneas, entre ellas United Airlines, Air Canada y JSX, que han mostrado interés en el desarrollo del proyecto.