Aviación
El avión eléctrico más grande del mundo vuela por primera vez gastando menos de 5 euros en electricidad
La aeronave podría reducir los costes operativos en más de un 40 % respecto a los aviones regionales convencionales
Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Londres y Sídney sin escalas en el vuelo más largo de la historia
Los taxis aéreos están cada vez más cerca: Toyota y Joby Aviation se unen para fabricar estos vehículos a gran escala
La aviación eléctrica ha dado un nuevo paso con el primer vuelo del X1, el avión demostrador desarrollado por la compañía estadounidense Heart Aerospace. La aeronave despegó el pasado 12 de agosto desde el Aeropuerto Internacional de Plattsburhm en Nueva York (Estados Unidos), en un vuelo de prueba que supone un nuevo avance en el desarrollo de aviones eléctricos de gran tamaño.
El X1 permaneció 27 minutos en el aire y alcanzó una altitud de unos 335 metros, según explica Heart Aerospace en un comunicado. Durante la prueba, el avión realizó las principales maniobras de una operación convencional, desde el rodaje y el despegue hasta el ascenso, diferentes maniobras de vuelo y el aterrizaje. Todo ello con un sistema de propulsión completamente eléctrico que llegó a entregar más de un megavatio de potencia.
El avión más grande que ha volado por menos de cinco euros
Con una envergadura de 32,3 metros, una longitud de 23,2 metros y un peso superior a los 11.300 kilos, el X1 se ha convertido en el avión eléctrico de batería más grande que ha volado hasta la fecha. La compañía ha diseñado este prototipo como una plataforma de pruebas para comprobar el funcionamiento de distintas tecnologías antes de trasladarlas a su futuro avión comercial.
Uno de los aspectos más llamativos del ensayo fue su consumo energético. Heart Aerospace asegura que el X1 gastó aproximadamente cinco dólares (unos 4,3 euros) en electricidad durante su primer vuelo. La compañía utiliza este dato como ejemplo del potencial que puede tener la propulsión eléctrica para reducir el coste energético de las aeronaves, especialmente en un contexto marcado por la volatilidad del precio del combustible de aviación.
Un prototipo para desarrollar un avión real
El vuelo se realizó bajo un Certificado Especial de Aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) dentro de la categoría experimental. Por tanto, el X1 no es todavía un avión destinado al transporte comercial de pasajeros, sino un demostrador a escala real que permitirá a Heart Aerospace recopilar información sobre aerodinámica, rendimiento, propulsión y comportamiento durante el vuelo.
El objetivo de la compañía es utilizar todo lo aprendido con el X1 en el desarrollo del ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico de 30 plazas. A diferencia del demostrador, que funciona exclusivamente con baterías, este modelo combinará propulsión eléctrica con un sistema híbrido para poder ampliar su autonomía.
La compañía prevé que el ES-30 pueda recorrer unos 200 kilómetros utilizando únicamente energía eléctrica y alcanzar hasta 800 kilómetros mediante su configuración híbrida. Heart Aerospace espera que el modelo entre en servicio en 2031, mientras que las primeras pruebas de vuelo del prototipo están previstas para 2028.
¿Vuelos regionales eléctricos?
La empresa calcula que el futuro avión podría reducir los costes operativos en más de un 40 % respecto a los aviones regionales convencionales. Esa estimación se basa en el menor coste de la energía, unas necesidades de mantenimiento potencialmente inferiores y una mayor simplicidad de los sistemas de propulsión.
Heart Aerospace considera que este tipo de aeronaves podría cobrar especial relevancia en las conexiones regionales, donde las distancias más cortas permiten explorar las posibilidades de la electrificación con mayor margen.
El ES-30 ya cuenta con el respaldo de varias aerolíneas, entre ellas United Airlines, Air Canada y JSX, que han mostrado interés en el desarrollo del proyecto.
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
- Unas monjas italianas batallan para conservar la playa que gestionan desde los años 70: '¿Por qué quieren quitárnosla?
- ¿Fin del verano en Catalunya? Empieza la cuenta atrás para el descenso de las temperaturas
- La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
- Un fallo en el aire acondicionado obliga a suspender un tren de Rodalies en El Prat y a desalojar a los pasajeros