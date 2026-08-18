Una incidencia en Cunit provoca retrasos en la R2 Sud, R13, R14, R15 y R16

Una incidencia en la infraestructura de la estación de Cunit, ya solucionada, ha provocado este martes retrasos en varias líneas de Rodalies, con afectaciones que se extienden a distintos servicios ferroviarios.

En concreto, el problema está repercutiendo en la circulación de los trenes de las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16, que registran demoras como consecuencia de la incidencia detectada en este punto de la red.

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Según ha informado Rodalies, los retrasos son de unos 20 minutos, aunque la afectación puede variar en función del tren y del recorrido. La incidencia está condicionando la regularidad del servicio y generando alteraciones en los horarios previstos.