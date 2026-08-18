Rodalies
Una incidencia en Cunit provoca retrasos en la R2 Sud, R13, R14, R15 y R16
Las líneas afectadas presentan unos 20 minutos de demora
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Una incidencia en la infraestructura de la estación de Cunit, ya solucionada, ha provocado este martes retrasos en varias líneas de Rodalies, con afectaciones que se extienden a distintos servicios ferroviarios.
En concreto, el problema está repercutiendo en la circulación de los trenes de las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16, que registran demoras como consecuencia de la incidencia detectada en este punto de la red.
Según ha informado Rodalies, los retrasos son de unos 20 minutos, aunque la afectación puede variar en función del tren y del recorrido. La incidencia está condicionando la regularidad del servicio y generando alteraciones en los horarios previstos.
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