Rodalies
Un atropello entre las estación de Vilanova i la Geltrú y Sitges interrumpe la circulación de trenes
Una incidencia en Cunit provoca retrasos en la R2 Sud, R13, R14, R15 y R16
La circulación ferroviaria entre Vilanova i la Geltrú y Sitges se realiza por vía única este martes por la mañana tras el atropello de una persona, según ha informado Rodalies en una actualización de las 11.15 horas. Las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 acumulan demoras de 45 minutos de media, mientras que en la R2 Sud se mantiene una frecuencia de dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y la Estació de França, con parada en todas las estaciones. La circulación había quedado interrumpida entre Vilanova i la Geltrú y Sitges hacia las 11.00 horas a causa del atropello. Posteriormente, Rodalies ha informado de que se ha podido reanudar el servicio por una única vía.
Inicialmente, la incidencia había provocado retrasos de 30 minutos de media en las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, pero las demoras han aumentado hasta los 45 minutos.
Otra incidencia esta mañana
La afectación llega después de que a primera hora de la mañana una incidencia en la infraestructura en la estación de Cunit afectara a la R2 Sud y a las líneas R13, R14, R15 y R16. Esta primera avería, que había provocado demoras de unos 20 minutos de media, ya había quedado resuelta y el servicio se encontraba en proceso de recuperación cuando se ha producido el atropello.
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