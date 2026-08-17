Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hayden PanettiereCeutaAtentado 17ADuralexBarcelonaJubilaciónDaniel SanchoLa SéptimaAudienciasDaniella BustamanteNacionalismo
instagramlinkedin

Transportes y movilidad

Cambios de horario en los trenes AVE entre Barcelona y el Sur: consulta las nuevas horas de salida

Renfe reprograma las salidas y llegadas de cuatro servicios a partir del 14 de septiembre

Los usuarios de Rodalies refuerzan su app sobre el estado del servicio alternativa a la oficial

Colapso en los Rodalies y Regionals de Sants en plena cuenta atrás para el eclipse: "Nos tendremos que quedar en Montjuïc"

Un tren AVE.

Un tren AVE. / Manu Mitru

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Renfe modificará a partir del próximo 14 de septiembre de 2026 los horarios de diversos servicios AVE que conectan Barcelona con Málaga y Granada.

El objetivo es adecuar mejor la oferta a los patrones de movilidad y aumentar la disponibilidad de plazas en las franjas horarias con mayor demanda. Dicha reprogramación, al mismo tiempo, mantendrá la capacidad y el número de conexiones actuales entre dichas ciudades.

Tal y como ha señalado la entidad en un comunicado, la medida consiste en una reorganización de los horarios entre determinadas circulaciones de las relaciones Barcelona-Málaga y Barcelona-Granada.

Entre Barcelona y Granada

Así, entre los servicios reorganizados se encuentran el servicio AVE Barcelona-Granada, actualmente con salida de Barcelona Sants a las 8.30 horas (hora peninsular española) y llegada a Granada a las 14.48 horas, pasará a realizarse con salida de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llegando a Granada a las 23.13 horas.

En sentido contrario, el AVE Granada-Barcelona actualmente con salida de Granada a las 15.35 horas y llegada a Barcelona Sants a las 22.59 horas pasará a circular con salida de Granada a las 7.55 horas y llegada a Barcelona Sants a las 14.54 horas.

Entre Barcelona y Málaga

El tren AVE Barcelona-Málaga, actualmente con salida de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llegada a Málaga María Zambrano a las 22.47 horas, pasará a circular saliendo de Barcelona Sants a las 8.30 horas y llegando a Málaga María Zambrano a las 15.11 horas.

En sentido contrario, el tren AVE Málaga-Barcelona, actualmente con salida de Málaga María Zambrano a las 8.22 horas y llegada a Barcelona Sants a las 14.54 horas, pasará a prestar servicio saliendo de Málaga a las 15.50 horas y llegando a Barcelona Sants a las 23.00 horas.

Los cambios o anulaciones, sin coste

A raíz de este cambio, Renfe recomienda a los clientes consultar los horarios actualizados, los billetes y más información a través de los canales oficiales de Renfe: las taquillas, las máquinas de autoventa y la App de Renfe, disponible desde el teléfono y desde la web.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, Renfe contactará a través de distintos canales -entre ellos correo electrónico, SMS, atención al cliente y soportes digitales- con las personas que ya hubieran adquirido billete en uno de los servicios modificados para ofrecer, si lo desean, alternativas de viaje, cambios o anulaciones sin coste alguno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
  2. Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, última hora en directo: número premiado y resultados
  3. Protecció Civil vuelve a activar la alerta Inuncat por lluvias intensas esta tarde en el nordeste de Catalunya
  4. Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos
  5. Una batalla campal en Lleida termina con cinco heridos, cuatro de ellos menores
  6. Lara Ferreiro, psicóloga, sobre las relaciones tóxicas: 'Tu cerebro funciona exactamente igual que como si fueras un adicto a la cocaína
  7. España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2
  8. Una web ultracatólica ataca a Sor Lucía Caram aprovechando una entrevista a su hermana

Cambios de horario en los trenes AVE entre Barcelona y el Sur: consulta las nuevas horas de salida

Cambios de horario en los trenes AVE entre Barcelona y el Sur: consulta las nuevas horas de salida

Las altas temperaturas disparan un 50% las averías en carretera durante el verano

Las altas temperaturas disparan un 50% las averías en carretera durante el verano

Restablecida la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Centelles, interrumpida durante toda la mañana por el robo de cobre

Restablecida la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Centelles, interrumpida durante toda la mañana por el robo de cobre

Una treintena de estaciones de Rodalies concentran diversas obras a cargo de Adif y Renfe

Una treintena de estaciones de Rodalies concentran diversas obras a cargo de Adif y Renfe

Cinco heridos, entre ellos un menor crítico, en un accidente en la AP-7 en Arboç

Cinco heridos, entre ellos un menor crítico, en un accidente en la AP-7 en Arboç

Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces

Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces

DIRECTO OPERACIÓN SALIDA | Un accidente en la AP-7 provoca 10 kilómetros de retenciones de Martorell a Subirats en sentido sur

DIRECTO OPERACIÓN SALIDA | Un accidente en la AP-7 provoca 10 kilómetros de retenciones de Martorell a Subirats en sentido sur

La lluvia obliga a cortar la C-25 en Sant Julià de Vilatorta en ambos sentidos durante unos veinte minutos

La lluvia obliga a cortar la C-25 en Sant Julià de Vilatorta en ambos sentidos durante unos veinte minutos