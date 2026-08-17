Transportes y movilidad
Cambios de horario en los trenes AVE entre Barcelona y el Sur: consulta las nuevas horas de salida
Renfe reprograma las salidas y llegadas de cuatro servicios a partir del 14 de septiembre
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Renfe modificará a partir del próximo 14 de septiembre de 2026 los horarios de diversos servicios AVE que conectan Barcelona con Málaga y Granada.
El objetivo es adecuar mejor la oferta a los patrones de movilidad y aumentar la disponibilidad de plazas en las franjas horarias con mayor demanda. Dicha reprogramación, al mismo tiempo, mantendrá la capacidad y el número de conexiones actuales entre dichas ciudades.
Tal y como ha señalado la entidad en un comunicado, la medida consiste en una reorganización de los horarios entre determinadas circulaciones de las relaciones Barcelona-Málaga y Barcelona-Granada.
Entre Barcelona y Granada
Así, entre los servicios reorganizados se encuentran el servicio AVE Barcelona-Granada, actualmente con salida de Barcelona Sants a las 8.30 horas (hora peninsular española) y llegada a Granada a las 14.48 horas, pasará a realizarse con salida de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llegando a Granada a las 23.13 horas.
En sentido contrario, el AVE Granada-Barcelona actualmente con salida de Granada a las 15.35 horas y llegada a Barcelona Sants a las 22.59 horas pasará a circular con salida de Granada a las 7.55 horas y llegada a Barcelona Sants a las 14.54 horas.
Entre Barcelona y Málaga
El tren AVE Barcelona-Málaga, actualmente con salida de Barcelona Sants a las 15.41 horas y llegada a Málaga María Zambrano a las 22.47 horas, pasará a circular saliendo de Barcelona Sants a las 8.30 horas y llegando a Málaga María Zambrano a las 15.11 horas.
En sentido contrario, el tren AVE Málaga-Barcelona, actualmente con salida de Málaga María Zambrano a las 8.22 horas y llegada a Barcelona Sants a las 14.54 horas, pasará a prestar servicio saliendo de Málaga a las 15.50 horas y llegando a Barcelona Sants a las 23.00 horas.
Los cambios o anulaciones, sin coste
A raíz de este cambio, Renfe recomienda a los clientes consultar los horarios actualizados, los billetes y más información a través de los canales oficiales de Renfe: las taquillas, las máquinas de autoventa y la App de Renfe, disponible desde el teléfono y desde la web.
Asimismo, Renfe contactará a través de distintos canales -entre ellos correo electrónico, SMS, atención al cliente y soportes digitales- con las personas que ya hubieran adquirido billete en uno de los servicios modificados para ofrecer, si lo desean, alternativas de viaje, cambios o anulaciones sin coste alguno.
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