Dos robos de cable interrumpen la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Centelles y causan retrasos en la R13
Adif trabaja en la reposición del cable robado y Renfe ha habilitado buses mientras no circulen convoyes en el tramo afectado
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Dos robos de cable la pasada madrugada afectan a la circulación de trenes este domingo, según han informado Adif y Renfe. Por un lado, los trenes de la R13 no circulan entre La Garriga y Centelles por un robo de cable entre La Garriga y Figaró. Por otro lado, un robo de cable entre Sant Vicenç de Calders y Roda de Barà afecta a la R13, ya que, a raíz del incidente, los trenes circulan con retrasos que pueden superar los 30 minutos de media.
Adif señala a la ACN que está trabajando en la reposición del cable robado. Renfe espera que Adif lo solucione y, mientras tanto, ha habilitado autobuses para el trayecto entre La Garriga y Centelles.
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