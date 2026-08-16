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Dos robos de cable interrumpen la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Centelles y causan retrasos en la R13

Adif trabaja en la reposición del cable robado y Renfe ha habilitado buses mientras no circulen convoyes en el tramo afectado

Imagen de archivo de la R3 en la estación de Centelles

Imagen de archivo de la R3 en la estación de Centelles / Jordi Otix / EPC

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ACN

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Dos robos de cable la pasada madrugada afectan a la circulación de trenes este domingo, según han informado Adif y Renfe. Por un lado, los trenes de la R13 no circulan entre La Garriga y Centelles por un robo de cable entre La Garriga y Figaró. Por otro lado, un robo de cable entre Sant Vicenç de Calders y Roda de Barà afecta a la R13, ya que, a raíz del incidente, los trenes circulan con retrasos que pueden superar los 30 minutos de media.

Adif señala a la ACN que está trabajando en la reposición del cable robado. Renfe espera que Adif lo solucione y, mientras tanto, ha habilitado autobuses para el trayecto entre La Garriga y Centelles.

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