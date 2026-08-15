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Operación salida segunda quincena de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Retenciones en Valencia en la operación salida de mitad de agosto de 2026

Retenciones en Valencia en la operación salida de mitad de agosto de 2026 / DGT

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Germán González

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Barcelona
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La operación salida de la segunda quincena de agosto se desarrolla con total normalidad. Ha empezado a las tres de la tarde de este viernes y prevé 5,6 millones de desplazamientos en toda España, ya que el inicio vacacional para muchos trabajadores coincide con la celebración de las fiestas mayores en una gran número de localidades. Las principales retenciones se están produciendo en carreteras de la costa y en dirección a Francia.

Siga aquí el directo para conocer el estado de las carreteras.

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