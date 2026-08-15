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Operación salida segunda quincena de agosto 2026, en directo | Última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
La operación salida de la segunda quincena de agosto se desarrolla con total normalidad. Ha empezado a las tres de la tarde de este viernes y prevé 5,6 millones de desplazamientos en toda España, ya que el inicio vacacional para muchos trabajadores coincide con la celebración de las fiestas mayores en una gran número de localidades. Las principales retenciones se están produciendo en carreteras de la costa y en dirección a Francia.
Siga aquí el directo para conocer el estado de las carreteras.
La DGT espera un sábado intenso de movilidad
El inicio de la Operación salida de este 15 de agosto está siendo tranquilo en las carreteras españolas sin incidencias destacables. Hasta el domingo, la DGT cree que se producirán 5.610.000 movimientos. Sin embargo, paara el sábado 15, la DGT prevé tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa, accesos al litoral y zonas de segunda residencia. El domingo 16, la circulación será conflictiva durante la mañana en trayectos de corto recorrido y accesos a zonas de playa. Por la tarde, especialmente entre las 18 y las 23 horas, comenzará el retorno de quienes finalicen sus días de descanso, pudiendo registrarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación. Durante estos tres días, los desplazamientos serán tanto de largo como de corto recorrido por las carreteras de toda España. A los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se sumarán los viajes hacia poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia, al tratarse de un fin de semana de ocio y descanso dentro del mes de agosto. Asimismo, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en numerosas poblaciones del territorio nacional, por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia, tanto por la red principal como por la secundaria, especialmente durante las noches y madrugadas.
Tarde tranquila en las carreteras madrileñas en la Operación Salida, con tráfico lento en la A-3
La Operación Salida en las carreteras de la Comunidad de Madrid con motivo de la festividad del 15 de agosto transcurre con normalidad en la tarde de este viernes, con únicamente tráfico lento en la A-3, a la altura de Rivas, en sentido salida de Madrid. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 19.30 horas, durante la tarde se ha registrado además un accidente en la entrada a Madrid por la A-42, a la altura de Getafe, que ya ha quedado resuelto y no genera incidencias en estos momentos. La situación supone una mejora respecto a las primeras horas de la Operación Salida, cuando pasadas las 15 horas se habían registrado las primeras congestiones en la M-40, la A-2 y la A-3. En concreto, en la A-3 se habían producido retenciones entre los kilómetros 14,5 y 16, hacia Valencia, entre Madrid y Rivas. En la A-2, la congestión se localizaba entre los kilómetros 19 y 20 en sentido creciente, entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, mientras que en la M-40 hacia la A-5 la circulación era lenta entre los kilómetros 22,5 y 23,5.
Un fallecido tras salirse de la vía una furgoneta en la N-601 en Rapariegos (Segovia)
Un hombre de unos 60 años ha fallecido este viernes tras salirse de la vía la furgoneta en la que viajaba en el kilómetro 127 de la carretera N-601, en el término municipal de Rapariegos (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias Castilla y León. El accidente se ha producido en torno a las cinco de la tarde cuando una furgoneta ha salido de la vía por causas que se investigan. Uno de sus ocupantes quedó inconsciente. Sacyl ha movilizado varios medios sanitarios hasta el lugar del accidente, entre ellos un helicóptero medicalizado y personal médico del punto de atención continuada, para atender a los afectados. Una vez en el lugar, el personal médico ha confirmado el fallecimiento de un hombre de unos 60 años.
Retenciones en la A2
El Servei Català de Trànsit informa de que hay dos kilómetros de retrasos en la A-2 en Pallejà en sentido Lleida por la retirada de un vehículo quemado ayer por la tarde
Once carreteras continúan cortadas por el incendio de Niebla y se reabre dos tramos en Huelva
Un total de once carreteras continúan cortadas este viernes por el incendio que se declaró el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), aunque la mejora de las condiciones ha permitido ampliar a toda la ciudadanía la apertura del tráfico en dos tramos que hasta ahora estaban habilitados únicamente para residentes. De este modo, según han indicado desde la Junta de Andalucía, continúan las restricciones en el resto de los tramos afectados y permanecen cortadas la HU-5104, HU-4103, HU-6104, HU-6107, HU-6106, HU-6108, SE-6402, SE-6400, SE-5400, SE-538 y SE-4401. Asimismo, desde el Centro de Coordinación de Emergencias encargado incendio se pide respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que el incendio continúa activo. De otro lado, desde este mismo viernes está abierta a la ciudadanía en general la HU-3106, desde La Florida hasta el cruce con la HU-4101, y la A-493, desde Valverde del Camino hasta el cruce de La Florida.
Atascos en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el Mediterráneo y Andalucía
Las carreteras siguen registrando complicaciones en la tarde de este viernes, cuando se inicia el fin de semana con mayor viajes del verano, especialmente las autopistas que dan acceso a Francia, en Catalunya y el País Vasco, pero también otras de la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se han producido varios accidentes. En torno a la cinco de la tarde de este viernes, según datos de la Dirección General de Tráfico, la AP-7 en La Junquera (Girona) y la AP-8 en Irún (Gipuzkoa) sufrían retenciones en dirección a Francia. En otros puntos varios accidentes complican también la circulación: en la A-7 en Godella (Valencia) en dirección a Castellón de la Plana; en la A-70 en Alicante ya hay tráfico en aumento en ambas direcciones, y en Granada, la A-92 a la altura de Alfacar tiene cortado su carril izquierdo en el punto 249 en dirección a Sevilla. Los conductores que circulen por la A-6 sufrirán también retenciones a su paso por la localidad abulense de Arévalo, en ambas direcciones; mientras que en Valencia se registra tráfico en aumento en la A-3 a la altura de Requena y Siete Aguas, con dirección a Madrid. También en Málaga, en San Pedro de Alcántara, el tráfico se resiente en la A-7 en dirección a Gibraltar, una situación similar a la que vive Tenerife, en la TF-1 a la altura de Los Cristianos y Guaza, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.
Se da a la fuga tras un accidente en Huelva y circula en sentido contrario a 170 km/h
La Policía Local de La Palma del Condado (Huelva) ha detenido a un conductor que se dio a la fuga tras recibir el alto por una infracción de tráfico y que, durante la persecución, llegó a circular en sentido contrario por la A-49 a velocidades superiores a 170 kilómetros por hora. Según ha informado la Policía Local con mensaje a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado. Durante la persecución, el conductor realizó varias maniobras "peligrosas" y puso en riesgo a otros usuarios de la vía al alcanzar velocidades superiores a 170 kilómetros por hora en la A-49. Uno de los momentos de mayor peligrosidad se produjo cuando el conductor accedió por segunda vez a la autopista y circuló durante varios kilómetros en sentido contrario, con las luces de cruce apagadas, en el tramo comprendido entre Trigueros y Niebla. Esta conducta obligó a varios conductores que circulaban correctamente a realizar maniobras evasivas para evitar una posible colisión. Tras abandonar la autovía, el conductor continuó su huida por distintas vías interurbanas hasta que, con el apoyo de otra patrulla de la Policía Local, pudo ser finalmente interceptado. En ese momento, abandonó el vehículo e intentó proseguir la fuga a pie, aunque fue reducido y detenido por los agentes. El conductor arrojó una tasa de alcohol en aire espirado que cuadruplicaba el límite permitido, cantidad constitutiva de delito, además de dar positivo en sustancias estupefacientes.
Investigado el conductor de un vehículo pesado que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida en Soria
La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo pesado que cuadriplicaba los límites de alcohol permitido, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria. Los hechos ocurrieron a las 14.59 horas del día 10 de agosto, en el kilómetro 174 de la la A-II, término municipal de Arcos de Jalón, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón localizó a un conductor que hacía uso del teléfono móvil parado en la calzada sin señalización alguna. A continuación, tras comprobar que presentaba síntomas evidentes de embriaguez se procedió a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, quien arrojó las tasas de 0,72 y 0,78 mg/l de alcohol en aire espirado, lo que cuadriplica la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l. En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el artículo 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.
Vuelca una autocaravana en Asturias
Vuelca una autocaravana en Asturias
Una autocaravana ha volcado en la autovía A-8 sobre el viaducto de Canero, cuando circulaba en sentido Oviedo. No se han registrado víctimas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió la llamada de aviso a las 11.28 horas. Hasta la zona del suceso se desplazó rápidamente una dotación de Bomberos de Asturias con base en el parque de Valdés, además de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) de Luarca activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A su llegada, los efectivos comprobaron que no había personas atrapadas ni heridos en el interior del vehículo ni en sus alrededores. Los dos ocupantes que viajaban en el conjunto de vehículos resultaron ilesos tras la maniobra y rechazaron ser atendidos por el personal sanitario movilizado.
Congestión en la AP7
El Servei Català de Trànsit informa que hay circulación con congestión en la AP7 en Pont de Molins dirección Girona por un accidente y un carril cerrado en la C25 en Arbucies por la avería de un vehículo que provoca circulación intensa.
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