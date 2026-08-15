La lluvia obliga a cortar la C-25 en Sant Julià de Vilatorta en ambos sentidos durante unos veinte minutos

Este sábado al mediodía, alrededor de las dos y cuarto de la tarde, se ha cortado la C-25 a su paso por Sant Julià de Vilatorta (Osona) en ambos sentidos a causa de una tormenta. La fuerte precipitación ha dejado acumulación de agua en la vía. Según ha informado Trànsit, se ha decidido cortar la vía durante unos veinte minutos para garantizar la seguridad de los vehículos. Actualmente la vía está reabierta sin ninguna afectación.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada la fase de alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) por la previsión de lluvias intensas este sábado en gran parte de Catalunya.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya, se puede superar el umbral de intensidad de lluvia de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, especialmente en las comarcas de la Catalunya central, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona).

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Protecció Civil pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde se puedan producir acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de rieras y torrentes.