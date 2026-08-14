¿Cómo saber si mi vuelo a Sicilia se ha cancelado por la erupción del volcán Etna? Así puedes comprobarlo

La erupción del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, ha obligado a cerrar el principal y más transitado aeropuerto de la isla, el de Catania. Así, permanecerá cerrado al menos hasta el sábado 15 de agosto debido a la actividad del volcán y la consiguiente emisión de ceniza volcánica, una situación que afecta a miles de pasajeros en plena temporada turística.

"Debido a la actividad eruptiva del Etna, se ha ordenado la prórroga del cierre de los sectores C1 y B3, lo que conlleva la suspensión de las llegadas y salidas hasta las 02.00 horas (hora peninsular española) del 15 de agosto", según la última comunicación de la sociedad gestora del aeródromo, SAC (Società Aeroporto Catania).

Conforme a los datos de SAC, unos 700 vuelos se vieron afectados entre el 8 y el 11 de agosto, con cerca de 400 cancelaciones de salidas y más de 250 vuelos desviados o reprogramados a otros aeropuertos cercanos como Palermo (norte), Trapani (oeste) o Comiso (sur). Este último reanudó este miércoles sus operaciones tras permanecer cerrado varias horas por la presencia de material volcánico.

¿Cómo saber si mi vuelo a Sicilia se ha cancelado?

La emergencia se prolonga desde hace más de una semana y coincide con el fin de semana de Ferragosto, la festividad estival por excelencia en Italia, que se celebra el 15 de agosto y que suele concentrar un gran número de desplazamientos de turistas nacionales e internacionales.

Por tanto, el aeropuerto de Catania recomienda a sus pasajeros que "consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto". Para ello, es necesario introducir el código de reserva en la página web de la compañía o en la propia aplicación, desde la cual se pueden activar las notificaciones para recibir alertas de última hora. También se pueden encontrar fácilmente los contactos para una asistencia más rápida.

Cancelación en otros aeropuertos

La situación está provocando la cancelación masiva de operaciones y el desvío coordinado de vuelos hacia otros aeropuertos de la isla italiana, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste). Así, los viajeros deben afrontar largos trayectos por carretera para, una vez allí, sufrir largas esperas antes de poder volar.

En este sentido, también es recomendable consultar el estado de los vuelos en el resto de aeropuertos de Sicilia a través de la página web de la aerolínea antes de dirigirse a su destinación. De igual manera, también conviene hacer lo propio con los vuelos que parten de otros lugares con destinación a la isla.

En este contexto, son muchos los turistas en la isla que han optado por prolongar su estancia, saturando la disponibilidad de los alojamientos, que se encuentran prácticamente completos.

Más de 100.000 viajeros afectados

Según las primeras estimaciones de Efe, las cancelaciones y desvíos masivos afectan ya a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico valorado en pérdidas de entre 12 y 24 millones de euros, según ha calculado la patronal turística Assoesercenti Sicilia.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), por su parte, también ha confirmado en su último comunicado que se mantiene la actividad efusiva desde las bocas eruptivas situadas a 2.750 y 1.900 metros de altitud, mientras que ha cesado la actividad en la situada a 2.090 metros. Por tanto, los frentes de lava activos más avanzados se encuentran a una cota de 1.340 m.

Además, el INGV ha advertido de un incremento significativo de la actividad explosiva en el cráter Voragine, que está generando una densa columna de humo con dispersión de cenizas hacia el sur.

Continúa la erupción del volcán Etna en Sicilia / Tommaso Sfregola / JNA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS / VÍDEO: EFE

"El problema no es el volcán, sino el aeropuerto"

El colapso del aeródromo catanés en plena temporada alta ha reavivado con fuerza el debate sobre la idoneidad del emplazamiento del aeropuerto de Catania y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado duramente la vulnerabilidad de las instalaciones por su extrema proximidad al volcán.

"Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo […] El problema no es el volcán, sino el aeropuerto", ha declarado Musumeci, recogido por Efe, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.