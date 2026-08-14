Renfe refuerza la R3 con servicio por carretera entre la Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona)

Renfe ha reforzado el servicio del R3 de Rodalies con la programación de un dispositivo paralelo por carretera entre las estaciones de la Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona), con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros frente a las afectaciones que ha sufrido la línea en los últimos días.

En concreto, el plan de refuerzo incluye la circulación de autobuses "para minimizar el impacto de estas incidencias sobre los viajeros y asegurar una alternativa de transporte", ha informado Renfe en un comunicado este viernes.

Este dispositivo complementa las actuaciones que se están llevando a cabo para restablecer las condiciones "óptimas" de circulación en la línea.

La compañía alega que las incidencias registradas han sido provocadas "principalmente" por varios robos de cable en distintos puntos de la línea y por la caída de un árbol sobre la vía en la infraestructura durante los episodios de lluvias intensas, situaciones que han afectado a la explotación habitual del servicio ferroviario.

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Rodalies recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con antelación y consultar los horarios tanto de los trenes como de los servicios alternativos por carretera a través de las webs rodalies.gencat.cat y renfe.com.