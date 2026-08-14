Movilidad
Renfe refuerza la R3 con servicio por carretera entre la Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona)
Robos de cable y la caída de un árbol han provocado incidencias en la línea R3 de Rodalies, que ahora cuenta con un servicio alternativo por carretera
EP
Renfe ha reforzado el servicio del R3 de Rodalies con la programación de un dispositivo paralelo por carretera entre las estaciones de la Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona), con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros frente a las afectaciones que ha sufrido la línea en los últimos días.
En concreto, el plan de refuerzo incluye la circulación de autobuses "para minimizar el impacto de estas incidencias sobre los viajeros y asegurar una alternativa de transporte", ha informado Renfe en un comunicado este viernes.
Este dispositivo complementa las actuaciones que se están llevando a cabo para restablecer las condiciones "óptimas" de circulación en la línea.
La compañía alega que las incidencias registradas han sido provocadas "principalmente" por varios robos de cable en distintos puntos de la línea y por la caída de un árbol sobre la vía en la infraestructura durante los episodios de lluvias intensas, situaciones que han afectado a la explotación habitual del servicio ferroviario.
Rodalies recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con antelación y consultar los horarios tanto de los trenes como de los servicios alternativos por carretera a través de las webs rodalies.gencat.cat y renfe.com.
- La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
- Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
- Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
- El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
- La hora exacta para no perderte la mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
- El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
- Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por ver un eclipse, pide no mirarlo hoy ni con gafas: 'Me da miedo como la gente va con niños y todo
- Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse