Incidente
Un fallo en el sistema de regulación del tráfico de trenes corta la R3 en su totalidad
Adif ha asegurado que se está trabajando para solucionar la incidencia a la "mayor brevedad"
La R3 de Rodalies inició en octubre un corte de 16 meses que empezó por el tramo L'Hospitalet-La Garriga
Nueva complicación en la red ferroviaria de Catalunya. Una incidencia registrada este jueves por la mañana en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario ha obligado a interrumpir por completo la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies, agravando una situación ya condicionada desde hace meses por las obras que afectan a parte de su recorrido.
En concreto el problema ha provocado la paralización del servicio en el tramo que hasta ahora continuaba operativo, entre La Garriga y Puigcerdà/La Tor de Querol, y la afectación se suma además al corte que la R3 mantiene desde el pasado mes de octubre entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga debido a las obras de mejora de la infraestructura.
Según ha informado Adif, los técnicos están trabajando para resolver el problema y recuperar la circulación "en la mayor brevedad" posible, aunque por el momento no se ha concretado cuándo podrá restablecerse con normaldidad el servicio.
Servicio interrumpido
La nueva avería vuelve a poner a prueba la paciencia de los usuarios, que han expresado su malestar ante una nueva jornada de alteraciones en la red.
Además, la incidencia llega apenas un día después de una jornada especialmente complicada en la red ferroviaria catalana marcada por las aglomeraciones en estaciones importantes como Sants de Barcelona, Sant Vicenç de Calders y Tarragona. Una situación por la que el gerente de operaciones de Rodalies, David Andrés, ha pedido "perdón" a todos los usuarios y ha asegurado que Renfe hizo "todo lo que pudo" para aumentar la capacidad de los trenes.
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