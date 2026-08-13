El eclipse duplica la ocupación de la R16 y dispara un 60% la de la R15 de Rodalies

La movilidad excepcional provocada por los trayectos de usuarios para desplazarse a lugares donde ver mejor el eclipse total de ayer en Catalunya dejaron también cifras históricas en Rodalies. Si la R16 registra habitualmente una media diaria de 1.800 viajeros en total entre ida y vuelta, este miércoles ha alcanzado los 3.600 pasajeros, el doble de lo habitual y, por tanto, un 100% más.

Según datos del Govern, en la R15, la ocupación media diaria es de 1.000 viajeros entre ida y vuelta, frente a los 1.600 registrados ayer, lo que representa un incremento del 60%.

Paradas del tren especial de la línea R16 de Rodalies para el eclipse en Catalunya. / Rodalies /EP

Rodalies de Catalunya programó un tren especial de la R16 de retorno a Barcelona desde Tortosa (Tarragona) a última hora dela noche.

Aglomeraciones

Protecció Civil de la Generalitat desactivó a las 20:10 de la tarde la prealerta del plan Ferrocat por "fuertes aglomeraciones" en las estaciones de Sants (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

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Los Mossos d'Esquadra destinaron 700 efectivos a este dispositivo, 180 especialistas en tráfico; la Guardia Civil también desplegará un dispositivo especial en Tarragona.