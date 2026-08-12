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El tráfico en Catalunya por el eclipse solar hoy, en directo: restricciones en la AP-7, cortes en carreteras, alternativas y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
Última hora del eclipse solar del 12 de agosto, en directo: a qué hora es, comprar gafas homologadas, precauciones y última hora
Este miércoles, 12 de agosto, Catalunya y el resto de España vivirá un eclipse solar excepcional que atraerá a miles de personas, especialmente al Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Ponent. Para garantizar una movilidad fluida y una observación segura, se ha preparado un dispositivo especial con medidas de tráfico, seguridad y emergencias.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las restricciones en carreteras, recomendaciones del Servei Català de Trànsit y la DGT y el dispositivo de movilidad preparado para este día.
Precauciones y prohibiciones
La DGT ha subrayado la necesidad de elegir lugares adecuados para la observación, indicando que "las comunidades autónomas han comunicado más de 360 puntos de observación segura" y advirtiendo que "es preferible evitar carreteras secundarias o espacios con una capacidad limitada que puedan saturarse más fácilmente ante una llegada masiva de vehículos".
El organismo ha recordado la "prohibición absoluta" respecto a las detenciones durante la conducción, enfatizando que "para observar el fenómeno es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo", además de advertir sobre la necesidad de "extremar la atención al volante" durante el eclipse.
Finalmente, la DGT ha hecho hincapié en la importancia de planificar el regreso y ha señalado que "el éxito del viaje no es llegar rápido, sino regresar sin incidentes". Ha recomendado "permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el viaje de vuelta" para evitar retenciones masivas en las carreteras.
Cambios de planes por las nubes
La consellera de Interior Núria Parlon asegura que "la gente que ha planeado ir a un sitio no acudirá a otro", en referencia a posibles cambios de la movilidad de ciudadanos que habrían decidido cambiar zonas de la costa de Tarragona por las de Lleida por una mejor visibilidad. Parlon ha destacado que muchas personas "ya se han desplazado", aprovechando las vacaciones y por eso considera que el retorno "será escalonado". La consellera ha remarcado que entre las previsiones se contaba con un incremento de entre 5.000 a 10.000 vehículos en la red viaria pero que de momento no la afectación en las carreteras es "mínima".
Transporte público
La Dirección General de Tráfico ha emitido un conjunto de recomendaciones para garantizar la seguridad vial durante la observación del eclipse. Así, señala que "si el eclipse puede observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo, es recomendable evitar desplazamientos largos".
El organismo ha insistido en la importancia de planificar con antelación cualquier viaje necesario. "Cuando sea posible, es aconsejable utilizar el transporte público", ha indicado, para después recomendar consultar el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas antes de iniciar el recorrido.
Vigilancia en carreteras
Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para "canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar el tráfico cuando sea necesario y facilitar el paso de los servicios de emergencia". También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos de mayor concentración.
Asimismo, podrán establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.
Procicat activa el plan de emergencias
El Govern ha activado el dispositivo Procicat Emergencia por el eclipse, según ha anunciado esta mañana. Ha desplegado un total de 200 efectivos de Mossos extraordinarios para dar soporte en tareas de movilidad y afectaciones. Además algunos ayuntamientos han reforzado el transporte público para evitar aglomeraciones y se espera que el retorno de los ciudadanos se lleve a cabo de forma escalonada.
DGT pide "precaución" al volante ante el eclipse y pide estacionar en puntos habilitados o permitidos
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que planifiquen el viaje, escalonen el regreso y extremen la precaución al volante con motivo del eclipse total de Sol de este 12 de agosto, que podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad.
Así lo ha indicado el departamento que dirige Pere Navarro, que considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan específico que contempla la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos para supervisar la evolución de la circulación desde el aire y transmitir imágenes a los centros de control.
Tráfico controlado
Por el momento, a excepción de los dos tramos puntuales con cortes por árboles caídos en la vía, el tráfico en la AP-7 es fluido y la circulación causada por los desplazamientos para ver el eclipse todavía no ha causado retenciones
Un carril cortado en Castellbisbal
Recomendaciones de trànsit
Trànsit ha efectuado una serie de recomendaciones de movilidad para el eclipse entre las que pide utilizar vías alternativas para no saturar las principales carreteras con desplazamientos para la observación del eclipse.
Riesgo de incendio alto
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