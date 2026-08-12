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El tráfico en Catalunya por el eclipse solar hoy, en directo: restricciones en la AP-7, cortes en carreteras, alternativas y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto

Última hora del eclipse solar del 12 de agosto, en directo: a qué hora es, comprar gafas homologadas, precauciones y última hora

Una familia se prepara para ver el eclipse con unas gafas homologadas y, a la derecha, coches en una carretera.

Una familia se prepara para ver el eclipse con unas gafas homologadas y, a la derecha, coches en una carretera. / ZOWY VOETEN / RAFAEL BASTANTE / EUROPA PRESS

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Begoña González

Germán González

Barcelona
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Este miércoles, 12 de agosto, Catalunya y el resto de España vivirá un eclipse solar excepcional que atraerá a miles de personas, especialmente al Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Ponent. Para garantizar una movilidad fluida y una observación segura, se ha preparado un dispositivo especial con medidas de tráfico, seguridad y emergencias.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las restricciones en carreteras, recomendaciones del Servei Català de Trànsit y la DGT y el dispositivo de movilidad preparado para este día.

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