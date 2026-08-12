El tráfico en Catalunya por el eclipse solar hoy, en directo: restricciones en la AP-7, cortes en carreteras, alternativas y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto

Precauciones y prohibiciones

La DGT ha subrayado la necesidad de elegir lugares adecuados para la observación, indicando que "las comunidades autónomas han comunicado más de 360 puntos de observación segura" y advirtiendo que "es preferible evitar carreteras secundarias o espacios con una capacidad limitada que puedan saturarse más fácilmente ante una llegada masiva de vehículos".

El organismo ha recordado la "prohibición absoluta" respecto a las detenciones durante la conducción, enfatizando que "para observar el fenómeno es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo", además de advertir sobre la necesidad de "extremar la atención al volante" durante el eclipse.

Finalmente, la DGT ha hecho hincapié en la importancia de planificar el regreso y ha señalado que "el éxito del viaje no es llegar rápido, sino regresar sin incidentes". Ha recomendado "permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el viaje de vuelta" para evitar retenciones masivas en las carreteras.