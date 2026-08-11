Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Londres y Sídney sin escalas en el vuelo más largo de la historia

El Airbus A350-1000ULR de la compañía aérea australiana Qantas es el avión destinado a completar el vuelo comercial más largo de la historia: un recorrido directo entre Sídney y Londres.

Se trata del proyecto Sunrise, una iniciativa de la aerolínea que tiene el objetivo de operar los vuelos comerciales de pasajeros más largos del mundo sin escalas.

24 horas y 24 minutos en el aire

El primer vuelo de prueba se hizo en 2019 y, desde ese año, llevan desarrollando, estudiando y mejorando el prototipo. De forma que ahora parece estar más cerca de la recta final, ya que hace dos semanas completó el vuelo de prueba más largo que se ha hecho nunca: un viaje de 24 horas y 24 minutos, en un trayecto directo entre Melbourne (Australia) y Toulouse (Francia).

Vuelo de prueba del primer Airbus A350-100ULR de Qantas entre Toulouse y Melbourne. / Aaron Francis / Qantas

Así, ha batido su propio récord cumplido en el recorrido de ida, partiendo de la ciudad francesa dirección Australia, que duró 19 horas y 12 minutos.

Este largo trayecto supuso aproximadamente unos 20.000 kilómetros, según la revista 'Actualidad Aeroespacial', y para la tripulación a bordo significó volar del invierno al verano, cruzar dos océanos, tres continentes y ver dos amaneceres y dos atardeceres.

En pruebas de desarrollo

El avión de pruebas es el MSN707, propulsado por dos motores Rolls-Royce Trent XWB-97 y equipado con una instrumentalización especializada que ya ha demostrado todo su potencial en su primer viaje.

Estos dos motores son de los más modernos y eficientes a día de hoy y son los mismos que utiliza el A350-1000 convencional. La diferencia de la versión ULR (ultra largo alcance) es que añade un depósito trasero adicional, con una capacidad de 20.900 litros, lo que permite cubrir una distancia de unos 18.500 kilómetros.

Ese vuelo se clasifica técnicamente como una prueba de desarrollo y tiene el objetivo de demostrar que la aeronave puede realizar un vuelo de 23 horas de duración, que es el tiempo necesario para poder garantizar la cobertura de las 21 horas y 40 minutos previstas y tener un margen para tiempos de espera, desvíos o el rodaje al despegar y aterrizar.

Operativos en octubre de 2027

El primer A350-1000ULR bautizado como Vega -la estrella más importante después del Sol y uno de los 'vértices' del triángulo del verano- sigue tomando forma en la línea del montaje final del Airbus.

En el momento en que esté completamente preparado, Vega será el primer avión del proyecto Sunrise que se entregará a Qantas, previsto para el próximo mes de abril de 2027, según la propia aerolínea.

Así, a partir de octubre de 2027 se prevé que estos aviones operen los servicios sin escalas entre Sídney y Londres, siendo las rutas aéreas comerciales directas más largas del mundo. Para estos primeros trayectos, los vuelos saldrán a la venta en febrero de 2027.

12 aviones harán el trayecto

Los servicios sin escalas de Qantas entre Sídney y Londres permitirán a los pasajeros ahorrar hasta cuatro horas en comparación con los servicios con una escala más rápidos disponibles actualmente.

Estos históricos servicios de ultra larga distancia operarán junto con los vuelos existentes de Qantas entre Perth y Londres, y entre Sídney y Singapur.

El Airbus A350-1000ULR ha sido fabricado específicamente para este proyecto y, en total, serán 12 aeronaves. Cada una de ellas configurada con 238 asientos distribuidos en cuatro cabinas: una más económica, otra económica premium, una clase business, y otra de primera clase, además de una 'Zona de Bienestar', un espacio donde poder estirar las piernas.