El nuevo tren que Renfe habilita este miércoles para volver a Barcelona tras disfrutar del eclipse solar en la zona de Tarragona

Tarragona es una de las zonas donde el eclipse solar se podrá ver en su totalidad; es por ello por lo que se prevén miles de desplazamientos a la provincia. Para quienes se dirijan hasta allí desde la ciudad de Barcelona en transporte público, hay alternativas de vuelta de refuerzo, ya que por la noche las opciones se reducen.

En este sentido, Renfe ha programado un tren especial de apoyo de la línea R16 de Rodalies de Catalunya para disfrutar del eclipse total de este miércoles día 12, que saldrá desde Tortosa (Baix Ebre, Tarragona) y llegará hasta la Estació de França, situada en el barrio del Born de Barcelona.

Este refuerzo se debe al incremento de desplazamientos que están previstos hacia diferentes puntos de la costa y del interior de Tarragona, una de las zonas considerada de observación preferente de este fenómeno astronómico.

Una opción de vuelta a Barcelona

El servicio extraordinario permitirá reforzar las opciones de vuelta a la ciudad de Barcelona una vez terminado el eclipse.

En concreto, el tren saldrá de Tortosa a las 21.56 horas (hora peninsular española), prácticamente una hora más tarde de lo que lo hace el último tren habitual de la R16 (21.02 horas).

Está previsto que llegué a Barcelona Sants a las 00.36 horas y finalice en la Estació de França a las 00.51 horas, según ha informado Rodalies en sus redes sociales.

Paradas desde Tortosa hasta Estació de França

El tren hará parada en todas las estaciones entre Tortosa y Sant Vicenç de Calders. Además, también se detendrá en Vilanova i la Geltrú, Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia.

Con esto, se facilitará la vuelta de los viajeros desde los principales puntos de observación del eclipse.

Paradas del tren especial de la línea R16 de Rodalies para el eclipse en Catalunya. / Rodalies /EP

Garantiza una mejor experiencia a los usuarios

Dada la previsión de una afluencia significativa de personas en las estaciones de la provincia de Tarragona, Renfe también reforzará los equipos de información y de atención al cliente en las paradas donde se prevé una mayor concentración de usuarios.

Así, se facilitará la orientación de los viajeros y garantizará una mejor experiencia en el trayecto.