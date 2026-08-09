Reabierta la C-13 en Llavorsí y la Guingueta d'Àneu (Lleida) tras las inundaciones

La carretera C-13 ha quedado reabierta durante la madrugada de este domingo entre los kilómetros 144 y 145, en Llavorsí, y entre los kilómetros 155 y 156 en la Guingueta d'Àneu (Lleida), después de que tuviera que ser cortada este sábado por la noche debido a inundaciones, ha informado Protecció Civil.

Esta misma fuente había indicado previamente, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que también hay circulación intensa debido a la caída de árboles en la carretera C-13 a la altura de Rialp; la L-500, en el Valle de Boí; LV-921 en Llimiana y la N-260 en Isòvol (Girona); así como retenciones por deslizamientos en la N-145 en Valls de Valira.

Protección Civil, además, ha detallado que permanece activa la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT), debido a las intensas lluvias que se están registrando en la zona.

Lluvias intensas en el Pirineo

Las tormentas descargaron con fuerza este sábado en el Pirineo, con acumulaciones de hasta 58,7 l/m² en Boí (36,1 l/m² en 30 minutos), 45,1 l/m² en Lac Redon (38,5 l/m² en 30 minutos) y 28,1 l/m² en La Seu d’Urgell (19,3 l/m² en 10 minutos).

Además, las precipitaciones han ido acompañadas de rachas de viento de más de 110 km/h en el Pallars Jussà.

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Este domingo, el Meteocat ha informado de que los chubascos se desplazan hacia el oeste y afectarán el Pirineo y Prepirineo occidental y el noroeste del Segrià, con intensidad entre débil y moderada y alguna tormenta local. En las Terres de l'Ebre aún se mantendrá la lluvia débil.