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Reabierta la C-13 en Llavorsí y la Guingueta d'Àneu (Lleida) tras las inundaciones

Un vehículo intenta atravesar la carretera durante las intensas lluvias que han afectado la Cataluña Central

Un vehículo intenta atravesar la carretera durante las intensas lluvias que han afectado la Cataluña Central / Protecció Civil

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EFE

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La carretera C-13 ha quedado reabierta durante la madrugada de este domingo entre los kilómetros 144 y 145, en Llavorsí, y entre los kilómetros 155 y 156 en la Guingueta d'Àneu (Lleida), después de que tuviera que ser cortada este sábado por la noche debido a inundaciones, ha informado Protecció Civil.

Esta misma fuente había indicado previamente, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que también hay circulación intensa debido a la caída de árboles en la carretera C-13 a la altura de Rialp; la L-500, en el Valle de Boí; LV-921 en Llimiana y la N-260 en Isòvol (Girona); así como retenciones por deslizamientos en la N-145 en Valls de Valira.

Protección Civil, además, ha detallado que permanece activa la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT), debido a las intensas lluvias que se están registrando en la zona.

Lluvias intensas en el Pirineo

Las tormentas descargaron con fuerza este sábado en el Pirineo, con acumulaciones de hasta 58,7 l/m² en Boí (36,1 l/m² en 30 minutos), 45,1 l/m² en Lac Redon (38,5 l/m² en 30 minutos) y 28,1 l/m² en La Seu d’Urgell (19,3 l/m² en 10 minutos).

Además, las precipitaciones han ido acompañadas de rachas de viento de más de 110 km/h en el Pallars Jussà.

Noticias relacionadas

Este domingo, el Meteocat ha informado de que los chubascos se desplazan hacia el oeste y afectarán el Pirineo y Prepirineo occidental y el noroeste del Segrià, con intensidad entre débil y moderada y alguna tormenta local. En las Terres de l'Ebre aún se mantendrá la lluvia débil.

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