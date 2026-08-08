Un incendio junto a la A-2 obliga a cortar brevemente la circulación en Cornellà

Un incendio de vegetación cerca de la autopista A-2 ha obligado este sábado por la tarde a cortar brevemente la circulación en esta vía, en sentido Barcelona, a la altura de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han indicado a EFE que el incendio, en el que trabajan diez dotaciones y que afecta a cañas y matojos, no reviste a priori mayor complicación.

Sin embargo, al tratarse de un fuego en una zona interurbana con tráfico intenso, ha habido que cortar la circulación en Cornellà, en sentido Barcelona, con un desvío por la salida 607, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

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Antes de las 18:30 horas ya ha quedado reabierta al tráfico la A-2 en Cornellà, aunque debido al incendio se mantiene cortada la salida 609.