Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Javier RuizLluvias CatalunyaItaliaAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipseGrecia
instagramlinkedin

Movilidad

Un incendio junto a la A-2 obliga a cortar brevemente la circulación en Cornellà

La autopista ha quedado reabierta al tráfico, aunque la salida 609 permanece cerrada

Imagen del corte de la autovía A-2 por un incendio

Imagen del corte de la autovía A-2 por un incendio / SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT | Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio de vegetación cerca de la autopista A-2 ha obligado este sábado por la tarde a cortar brevemente la circulación en esta vía, en sentido Barcelona, a la altura de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han indicado a EFE que el incendio, en el que trabajan diez dotaciones y que afecta a cañas y matojos, no reviste a priori mayor complicación.

Sin embargo, al tratarse de un fuego en una zona interurbana con tráfico intenso, ha habido que cortar la circulación en Cornellà, en sentido Barcelona, con un desvío por la salida 607, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Noticias relacionadas

Antes de las 18:30 horas ya ha quedado reabierta al tráfico la A-2 en Cornellà, aunque debido al incendio se mantiene cortada la salida 609

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo usar las gafas del eclipse: 6 consejos sobre cómo ponérselas, durante cuánto tiempo usarlas y cuándo hay que quitárselas (o no)
  2. Un temporal de lluvia y granizo barre Catalunya y corta tres líneas de Rodalies
  3. Los trenes ya circulan en pruebas por el nuevo ramal ferroviario al aeropuerto de El Prat
  4. Una fuerte granizada cae en Torelló en pleno aviso por tiempo violento en Catalunya
  5. Eclipse solar, en directo: horario, dónde y cómo verlo este 12 de agosto, mejores gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico
  6. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
  7. Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Sídney y Londres sin escalas en el vuelo más largo de la historia
  8. Un ajuste de cuentas que acaba a tiros deja dos detenidos en el Raval

Un incendio junto a la A-2 obliga a cortar brevemente la circulación en Cornellà

Un incendio junto a la A-2 obliga a cortar brevemente la circulación en Cornellà

Así es la nueva norma de la DGT para autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

Así es la nueva norma de la DGT para autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

Los expertos coinciden: si el eclipse solar te pilla en el coche, evita hacer esto

Los expertos coinciden: si el eclipse solar te pilla en el coche, evita hacer esto

Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado

Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado

Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Sídney y Londres sin escalas en el vuelo más largo de la historia

Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Sídney y Londres sin escalas en el vuelo más largo de la historia

¿Dónde quedan peajes de pago en Catalunya? Salidas y enlaces clave de la AP-7, C-32 y C-16

¿Dónde quedan peajes de pago en Catalunya? Salidas y enlaces clave de la AP-7, C-32 y C-16

El peaje de la AP-7 en Málaga sube un 62,3% en verano

El peaje de la AP-7 en Málaga sube un 62,3% en verano

La nueva norma de la DGT para 2026: Cambios en el carnet para nacidos entre 1956 y 1961

La nueva norma de la DGT para 2026: Cambios en el carnet para nacidos entre 1956 y 1961