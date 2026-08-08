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Los expertos coinciden: si el eclipse solar te pilla en el coche, evita hacer esto

El próximo miércoles 12 de agosto la luna tapará el sol durante más de un minuto

Eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya: las mejores horas con mas visibilidad para ver el fenómeno astrónomico en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona

Tres eclipses en tres años: por qué esta década será irrepetible

Mujer conduciendo.

Mujer conduciendo. / Ferran Nadeu / EPC

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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El próximo miércoles 12 de agosto la luna tapará el sol durante más de un minuto, dando lugar a un eclipse solar total que no ocurría en la Península desde 1912. Según los archivos, el último registrado en territorio nacional fue el 2 de octubre de 1959, pero solo fue visible en las Islas Canarias

Por este motivo, se prevé que miles de personas se movilicen desde diferentes puntos de España para poder presenciar este fenómeno en primera persona. Por ende, el Ministerio del Interior ha elaborado un Plan de Seguridad que movilizará 33.600 efectivos policiales para garantizar los desplazamientos y accesos a los 350 puntos de visualización habilitados.

También se pondrá en marcha un plan de movilidad para gestionar los desplazamientos extraordinarios que se produzcan durante ese día, y además, se ha lanzado un aviso a los conductores sobre cómo actuar si el eclipse les sorprende conduciendo.

Los eclipses permiten analizar la ionosfera, una capa de la atmósfera situada a más de 80 kilómetros de altura.

Un eclipse. / EPC

La máxima prioridad

Y es que el fenómeno podría sorprender a miles de personas mientras se encuentran al volante. Ante esta posibilidad, los expertos recuerdan que la seguridad debe ser siempre la máxima prioridad y recomiendan mantener la atención en la carretera, evitando cualquier distracción durante la conducción.

En caso de querer observar el eclipse, el vehículo deberá estacionarse únicamente en las zonas permitidas, evitando los arcenes. Solo cuando esté completamente inmovilizado se podrá contemplar el fenómeno, siempre con la protección adecuada.

Apartar la vista de la carretera, aunque sea un momento, puede tener consecuencias graves: como recuerdan los expertos, las distracciones, como la pérdida de atención son, una de las principales causas de accidentes de tráfico en España. Para evitar tragedias, los expertos piden aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad.

Terrassa 14/05/2026 Autoescuela Vallparadís de Terrassa en la que dan clases para obtener el permiso de conducir coches automáticos En la foto, la alumna Rana Chebl y el profesor Santi Suárez en un coche de prácticas híbrido automático Fotografía de Ferran Nadeu

Autoescuela Vallparadís de Terrassa. / Ferran Nadeu / EPC

La seguridad de todos

Además, cuando la luz solar disminuya, es aconsejable encender las luces de cruce mientras dure la oscuridad para mejorar así la visibilidad tanto para los conductores como para los transeúntes que estén disfrutando del fenómeno.

Asimismo, es crucial recordar que las gafas homologadas deben colocarse únicamente cuando el automóvil esté detenido, ya que provocan una gran pérdida de visibilidad que puede tener resultados fatales en la carretera.

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En definitiva, velar por la seguridad de todos es una responsabilidad compartida para garantizar que el eclipse pueda disfrutarse sin incidentes.

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Personas viendo un eclipse. / Archivo

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