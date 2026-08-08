Accidente de tráfico
Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado
La afectación viaria va desde Santa Coloma de Gramenet a la pota Nord/B-20 y a la ronda Litoral/B-10, con la circulación derivada a la C-33
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La C-58 en Barcelona ha quedado cortada totalmente este sábado por el mediodía en sentido Sabadell por un camión de recogida de residuos que ha volcado. Según informa el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X', la vía queda cortada en el sentido de la salida de Barcelona hacia Sabadell.
La afectación viaria va desde Santa Coloma de Gramenet a la pota Nord/B-20 y a la ronda Litoral/B-10.
Según informa el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X', la vía queda cortada en el sentido de la salida de Barcelona hacia Sabadell.
Trànsit indica que la circulación se está derivando a la C-33, con la C-17 y el carril bus-VAO como otras alternativas.
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