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Accidente de tráfico

Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado

La afectación viaria va desde Santa Coloma de Gramenet a la pota Nord/B-20 y a la ronda Litoral/B-10, con la circulación derivada a la C-33

El camión volcado en la C-58 en sentido Sabadell

El camión volcado en la C-58 en sentido Sabadell / Trànsit

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Europa Press

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La C-58 en Barcelona ha quedado cortada totalmente este sábado por el mediodía en sentido Sabadell por un camión de recogida de residuos que ha volcado. Según informa el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X', la vía queda cortada en el sentido de la salida de Barcelona hacia Sabadell.

La afectación viaria va desde Santa Coloma de Gramenet a la pota Nord/B-20 y a la ronda Litoral/B-10.

El camión volcado en la C-58 en sentido Sabadell

El camión volcado en la C-58 en sentido Sabadell / Trànsit

Según informa el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X', la vía queda cortada en el sentido de la salida de Barcelona hacia Sabadell.

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Trànsit indica que la circulación se está derivando a la C-33, con la C-17 y el carril bus-VAO como otras alternativas.

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