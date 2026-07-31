Un camión queda atrapado en una estrecha carretera de montaña en Girona

El vehículo pesado no pudo superar una de las curvas cerradas del acceso próximo a la Mina d'en Negrín y obligó a cortar el tráfico mientras una grúa del Grupo Padrosa lo retiraba.

Un camión de grandes dimensiones ha quedado atrapado en la pequeña carretera vecinal de montaña que une Maçanet de Cabrenys con La Vajol, desde la GI-503. El vehículo no pudo superar una de las numerosas curvas cerradas de la vía, al no disponer de margen suficiente para maniobrar, y acabó bloqueando completamente el paso. Esta carretera vecinal pasa junto a la conocida Mina d'en Negrín, uno de los lugares emblemáticos de la Ruta del Exilio, y sus dimensiones hacen imposible el paso de vehículos articulados de gran tonelaje.

La cabeza tractora está matriculada en Lituania y el remolque en Dinamarca. La posición en la que quedó el conjunto obligó a cortar la carretera, ya que ningún otro vehículo podía circular por el tramo afectado.

La empresa Grupo Padrosa desplazó una grúa hasta el lugar para retirar el camión, en una operación especialmente complicada. Debido a la posición en la que había quedado, el vehículo no podía ser arrastrado hacia delante y en sentido ascendente, sino que tuvo que ser extraído marcha atrás, según las informaciones recabadas. La experiencia de la empresa ampurdanesa permitió resolver la situación a última hora de la tarde.

Una mala decisión

No es la primera vez que se produce un incidente de estas características en la zona. Algunos camioneros siguen las indicaciones del GPS y acaban entrando en carreteras que no son aptas para vehículos pesados, aunque en los mapas aparezcan como posibles rutas alternativas.

Noticias relacionadas

La situación puede agravarse en jornadas con una circulación complicada en la autopista, como la de hoy, con importantes retenciones, especialmente en el lado francés. Ante el colapso, algunos conductores buscan itinerarios alternativos que sobre el mapa parecen viables, pero que en la práctica discurren por carreteras estrechas, con fuertes pendientes y curvas imposibles de superar para un camión.