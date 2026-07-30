Indignación por la pena de prisión del conductor que mató a una ciclista en Girona

El conductor que mató a una ciclista en la carretera de Els Àngels de Girona el 30 de octubre de 2021 ha sido condenado a 2 años, 10 meses y 15 días de prisión. El acusado conducía ebrio cuando arrolló a la víctima, circuló de forma temeraria durante 2,4 kilómetros para huir y no la auxilió, abandonándola en el lugar del accidente.

La rebaja de la pena por las atenuantes de embriaguez —en relación con el delito de omisión del deber de socorro— y por la reparación del daño y las dilaciones indebidas ha generado indignación entre amigos y familiares de la víctima, así como entre una parte de la ciudadanía.

Una amiga muy cercana a la víctima, Anna Soler, ha impulsado una concentración este miércoles, de nueve de la mañana a nueve de la noche, frente a la Audiencia Provincial de Girona, para mostrar su desacuerdo con una sentencia que considera "insuficiente".

A las seis de la tarde, la hora fijada para la convocatoria, se habían reunido más de un centenar de personas con decenas de pancartas. También mostraron su apoyo decenas de ciclistas con sus bicicletas. Muchos vestían un maillot con el mensaje: "Quiero volver a casa".

Soler leyó un manifiesto en el que reclama una reforma de la ley frente a la violencia vial. En él, los impulsores aseguran que "el resultado final no responde al dolor irreparable causado ni transmite el mensaje que nuestra sociedad necesita ante un hecho tan grave".

La portavoz insistió especialmente en la idea de que "las leyes educan" y considera que esta pena "no da ningún ejemplo a la ciudadanía".

Por su parte, el magistrado presidente, Adolfo García Morales, exponía en la sentencia que el tribunal no puede atender estas reclamaciones:

"Nos encontraríamos ante un ejercicio de venganza social que no se ajusta a los parámetros razonables de individualización, que es lo que se nos exige a la hora de concretar la pena".

La sentencia ha llegado casi cinco años después del accidente de Els Àngels. Durante la lectura del manifiesto también se expresó el desacuerdo con el hecho de que las dilaciones de la Justicia beneficien a los acusados y que, a causa de estos retrasos, "los culpables hayan disfrutado de un tiempo extra sin asumir responsabilidades".

Pancartas emotivas y reivindicativas

"Justicia para mamá", "Una vida no tiene retorno", "No fue un accidente" o "Gracias a ti no tengo madre desde que tenía 6 años" son algunos de los mensajes que familiares y amigos de la víctima quisieron plasmar en las numerosas pancartas y carteles.

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La concentración, celebrada casi cinco años después de la muerte de la ciclista, de solo 35 años, removió las emociones entre los asistentes. Una persona cercana a la víctima aseguró que "todavía seguimos muy afectados" y afirmó que la sentencia ha hecho aflorar de nuevo la rabia.