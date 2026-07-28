Mario, experto en transporte: "Estos son los 3 peores errores que puedes cometer como camionero autónomo"

Ser camionero autónomo puede convertirse en una profesión potencialmente muy lucrativa, pero al mismo tiempo tiene sus claros riesgos. Mario_cozma1, un camionero con una flota de más de 70 vehículos y cientos de miles de seguidores en redes sociales, ha explicado con qué debes tener ojo como camionero autónomo.

Los 3 grandes errores que no debes cometer como camionero autónomo

En primer lugar, Mario señala un gran error que te puede costar mucho dinero: volver de vacío al completar una entrega. Esto se debe a que en el mero proceso de vuelta estás gastando combustible, estás pagando peajes y en definitiva estás acumulando una serie de gastos que vienen sin recompensa.

Mario también señala otro gran problema derivado de volver de vacío: muchas horas perdidas. Y lógicamente, como autónomo todo aquello a lo que no le puedas sacar rentabilidad, acaba implicando una factura negativa que siempre va a tu nombre.

Otro problema grave del que advierte Mario es no verificar adecuadamente con quién se trabaja. El experto destaca sobre todo que al trabajar con empresas internacionales, uno se puede encontrar mil casos diferentes, y no siempre con resultados positivos.

Esto quiere decir que cada carga que llevas sin verificar previamente la fiabilidad de la empresa, te estás jugando el dinero. Al fin y al cabo, uno siempre puede encontrarse con empresas que van al límite y con las que pueden surgir dificultades de toda clase.

Oferta de empleo para camioneros / Shutterstock

De hecho, este último punto va directamente ligado al que Mario presenta como el último gran problema que te puedes encontrar si trabajas como camionero autónomo: que no recibas el pago pertinente por el trabajo realizado.

Si uno no se informa de aquellos con los que se trabaja, no puede determinar si están en condiciones de asumir el pago que supone el trabajo en sí. Y si como camionero autónomo no cobras, la acumulación de gastos puede acabar convirtiéndose en un problema realmente grave.

Imagen de un camionero / sport

Por lo tanto, los tres problemas que establece Mario son unos que se pueden solucionar fácilmente si se es proactivo y no aceptas automáticamente todo el trabajo que le llega. Sí, requiere de una mayor planificación, pero los resultados acaban siendo mucho más satisfactorios.

Y al fin y al cabo, si pretendes tener una carrera larga como camionero autónomo, debería ser prioritario que tengas una buena red de contactos a la que poder acceder siempre que necesites trabajo. Moverse es clave para conseguir las mejores oportunidades de trabajo.

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En definitiva, seguir los consejos de Mario puede ahorrarte más de un disgusto. En un trabajo tan exigente y con tantos gastos asociados, planificar cada trayecto y elegir bien a los clientes es esencial para proteger la rentabilidad del negocio.

Fuente: Sport