Muere el menor que resultó herido crítico en el accidente de tráfico múltiple de Mataró del sábado

El menor que resultó herido de gravedad crítica en el accidente de tráfico múltiple ocurrido este sábado en Mataró ha muerto este domingo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Cinco turismos y una motocicleta se vieron implicados en una colisión en la Vía Sèrgia, la antigua B-40, de la capital del Maresme.

El siniestro dejó diez heridos, entre ellos otro menor que continúa en estado grave y permanece ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu. Además, ocho adultos resultaron heridos: seis de carácter leve y dos menos graves. El Servei Català de Trànsit informa de que todavía se están investigando las causas del accidente, que se produjo alrededor de las seis de la tarde.

Mataró registró una intensa lluvia hacia las seis y media. Como consecuencia del siniestro, se desplazaron al lugar dos patrullas de los Mossos d'Esquadra, seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y trece unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), entre ellas un helicóptero medicalizado y el equipo conjunto SEM-Bomberos. También intervinieron varios efectivos de la Policía Local de Mataró.

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Según los datos provisionales de Trànsit, desde principios de año 78 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas.