Prealerta plan Ferrocat
Interrumpido el servicio de la R2 de Rodalies entre Cunit y Cubelles por la caída de un árbol en las vías
La R2, la R2 Nord y la R11 recuperan la circulación tras cuatro días de corte por el socavón de Moncada
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat por la caída de un árbol en las vías de la R2. Una incidencia que ha obligado a interrumpir el servicio de Rodalies entre Cunit y Cubelles.
La línea R2 -junto a la R2 Nord y R11 de Rodalies- justo había vuelto a funcionar este domingo tras llevar inoperativas desde el pasado miércoles, cuando las obras de soterramiento del ferrocarril en Montcada i Reixac provocaron un socavón que engulló una grúa en el barrio barcelonés de Vallbona.
El sábado, avería en la R3
En un comunicado, el operador ferroviario Renfe ha informado de que este sábado se llevaron a cabo las llamadas marchas blancas, es decir, sin pasajeros a bordo, "para verificar el correcto estado de las infraestructura y garantizar la seguridad de la circulación antes de la recuperación total del servicio".
El sábado también se suspendió la circulación de la R3, en este caso debido a un nuevo robo de cobre. La incidencia ya se ha resuelto y esto permite que entre las estaciones de L'Hospitalet y Fabra i Puig la circulación se haya retomado "con demoras que pueden superar los 30 minutos de media", según informa la cuenta de Rodalies en la red social X. Entre las estaciones de Fabra i Puig y Puigcerdà, por contra, se mantiene un "servicio complementario por carretera".
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