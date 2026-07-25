Suspendida la circulación en la R3 de Rodalies por un nuevo robo de cobre

La circulación en la R3 de Rodalies ha quedado suspendida desde las 10 horas a causa de un nuevo robo de cobre y, mientras personal de Adif trabaja para solventar la incidencia, se ha puesto en marcha un servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà (Girona).

En la red social X, Rodalies señala que el tramo entre L'Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig puede realizarse utilizando la R4. En la misma red social, Adif ha indicado que esta incidencia "afecta a los sistemas de señalización".

En la actualidad, la mitad de los hurtos de cable en España se producen en Catalunya, donde dejan fuera de servicio durante un tiempo indeterminado los tramos en los que se producen, afectando a miles de viajeros.

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En la rueda de prensa del Govern de esta semana, la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, subrayó que, en paralelo a la actuación "contundente" de los Mossos d'Esquadra, el Gobierno se propone endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria.