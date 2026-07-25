Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosAndicCamp NouZapateroPedro SánchezViviendaMadridVillarrobledoCarlos Sobera
instagramlinkedin

Suspendida la circulación en la R3 de Rodalies por un nuevo robo de cobre

El tramo entre L'Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig puede realizarse utilizando la R4 y hay servicio alternativo desde Barcelona a Puigcerdà

Varios usuarios de la R3 de Rodalies en la estación de Granollers en una imagen de archivo

Varios usuarios de la R3 de Rodalies en la estación de Granollers en una imagen de archivo / JORDI COTRINA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación en la R3 de Rodalies ha quedado suspendida desde las 10 horas a causa de un nuevo robo de cobre y, mientras personal de Adif trabaja para solventar la incidencia, se ha puesto en marcha un servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà (Girona).

En la red social X, Rodalies señala que el tramo entre L'Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig puede realizarse utilizando la R4. En la misma red social, Adif ha indicado que esta incidencia "afecta a los sistemas de señalización".

En la actualidad, la mitad de los hurtos de cable en España se producen en Catalunya, donde dejan fuera de servicio durante un tiempo indeterminado los tramos en los que se producen, afectando a miles de viajeros.

Noticias relacionadas

En la rueda de prensa del Govern de esta semana, la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, subrayó que, en paralelo a la actuación "contundente" de los Mossos d'Esquadra, el Gobierno se propone endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un reputado despacho de penalistas de Barcelona
  2. La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
  3. Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales
  4. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  5. Primera muerte de un trabajador en un accidente laboral en el Camp Nou
  6. Catalunya acelera hacia el supereclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7
  7. Los geólogos remarcan la complejidad de los terrenos del Putxet y Montcada en los que se han producido socavones
  8. África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'La pasamos de curso, porque realmente necesitaba más

Suspendida la circulación en la R3 de Rodalies por un nuevo robo de cobre

Suspendida la circulación en la R3 de Rodalies por un nuevo robo de cobre

Las gasolineras más baratas estas vacaciones en las principales carreteras: de la A-7 a la A-1

Los planes para la línea de Renfe del Bages prevén acortar su recorrido para hacerla más operativa

Los planes para la línea de Renfe del Bages prevén acortar su recorrido para hacerla más operativa

Es oficial: la DGT confirma un importante cambio en los semáforos que afectará a conductores y peatones a partir de octubre de 2026

Es oficial: la DGT confirma un importante cambio en los semáforos que afectará a conductores y peatones a partir de octubre de 2026

El BOE lo confirma: Aena pone a la venta una avioneta por 10 euros

Sindicato Ferroviario convoca otra huelga en Renfe para el 31 de julio para protestar por la climatización de los trenes

Sindicato Ferroviario convoca otra huelga en Renfe para el 31 de julio para protestar por la climatización de los trenes

La justicia lo confirma: la DGT no siempre tiene derecho a poner multas por llevar la ITV caducada

La justicia lo confirma: la DGT no siempre tiene derecho a poner multas por llevar la ITV caducada

Un motorista denuncia el mal estado de las carreteras españolas tras viajar hasta Ferrol: "El firme es de cárcel"

Un motorista denuncia el mal estado de las carreteras españolas tras viajar hasta Ferrol: "El firme es de cárcel"