Tráfico
Es oficial: la DGT confirma un importante cambio en los semáforos que afectará a conductores y peatones a partir de octubre de 2026
La nueva normativa introduce modificaciones en la regulación de los semáforos con el objetivo de mejorar la seguridad vial
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Ramón Gutiérrez
A partir del 1 de octubre de 2026, entrará en vigor una reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por la DGT que cambiará el funcionamiento de algunos semáforos situados en pasos de peatones.
La principal novedad es que dejará de existir la situación en la que los conductores se encuentran un semáforo en ámbar intermitente mientras los peatones tienen el verde para cruzar, una combinación que podía generar interpretaciones distintas y aumentar el riesgo de accidente.
Con este cambio, Tráfico pretende reforzar la seguridad, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables, como los niños, las personas mayores o quienes tienen movilidad reducida. Hasta ahora, algunos conductores entendían que el ámbar intermitente les permitía continuar con precaución, mientras que los peatones interpretaban la luz verde como una prioridad total para cruzar.
Nuevo cambio de la DGT en los semáforos
Esa falta de claridad es precisamente lo que la DGT quiere eliminar con la nueva normativa. Eso sí, la reforma no modifica el significado del semáforo en ámbar fijo, que seguirá funcionando exactamente igual que hasta ahora.
La normativa actual deja claro que, cuando un semáforo muestra la luz ámbar fija, el conductor debe detener el vehículo antes de la línea de detención. Solo existe una excepción: si el coche está tan cerca del semáforo que frenar de forma brusca podría provocar un accidente. En esa situación concreta, la ley permite continuar la marcha.
Aun así, sigue existiendo la falsa creencia de que el ámbar invita a acelerar para pasar antes de que aparezca el rojo. En realidad, ocurre justo lo contrario: la señal obliga a prepararse para detenerse siempre que pueda hacerse con seguridad.
Esta interpretación equivocada ha estado detrás de numerosos accidentes, especialmente en pasos de peatones, donde algunos conductores optan por aumentar la velocidad en lugar de reducirla y detener el vehículo.
La principal novedad de la reforma de la DGT se centra en la coordinación de los semáforos para vehículos y peatones. Desde el 1 de octubre de 2026 dejará de existir la situación en la que un conductor se encuentre un semáforo en ámbar intermitente mientras los peatones tienen el paso habilitado con luz verde.
De este modo, cuando los peatones puedan cruzar, los conductores ya no recibirán una señal que pueda interpretarse como permiso para seguir circulando con precaución. El objetivo de este cambio es eliminar cualquier confusión y reforzar la seguridad en los pasos de peatones, reduciendo el riesgo de accidentes provocado por una señalización que hasta ahora podía resultar contradictoria.
Fuente: Sport
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