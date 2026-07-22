Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso AndicRonda de DaltZapateroFerran TorresNil OjedaCarles PuigdemontKétchupRodaliesTipos interésZelenskiMundial 2026Audiencias tvKaylee Hottle
instagramlinkedin

Aviación

El BOE lo confirma: Aena pone a la venta una avioneta por 10 euros

Se trata de una aeronave Piper PA-23, un avión bimotor monoplano con dos motores y una única ala principal

Los aeropuertos españoles acumulan 87 aviones abandonados que suman una deuda de siete millones con Aena

Un histórico avión de la Segunda Guerra Mundial abandonado en Mallorca se exhibe tras ser restaurado: "Es un orgullo"

La avioneta Piper Aztec Pa-23E.

La avioneta Piper Aztec Pa-23E. / Wikipedia / Fly-by-Owen

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha iniciado este lunes la subasta pública de una avioneta abandonada en el aeropuerto de Sevilla, que sale a la venta con un precio de salida de 10 euros, según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La aeronave, objeto del presente procedimiento de subasta y en situación de declaración de presunción legal de abandono, es del tipo Piper PA-23 151/160 Apache, tal como recoge el citado anuncio.

Cómo participar

El plazo para presentación de ofertas vendrá determinado en la licitación de la subasta. La apertura de las mismas tendrá lugar en el aeropuerto de Sevilla en una fecha que se comunicará a los ofertantes una vez finalizado el plazo de presentación.

Para tomar parte en la subasta es necesario seguir los pasos y cumplir con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones, que se podrá solicitar a través del correo electrónico: svq.economico.compras@aena.es.

Aeronave Piper

El Piper PA-23, conocido como Apache y posteriormente Aztec, es un avión bimotor monoplano (con dos motores y una única ala principal a cada lado del fuselaje).

Noticias relacionadas y más

Fue la primera aeronave de dos motores construida por la compañía estadounidense Piper Aircraft y el primer vuelo del prototipo fue el 2 de marzo de 1952.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una 'ruta extrema' por Collbató para que Jonathan 'confrontara' sus problemas
  2. El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
  3. Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días
  4. La patronal estatal de bares y restaurantes: 'Prohibir fumar en las terrazas de un país tan turístico será pegarse un tiro en el pie
  5. El Institut Josep Carreras logra eludir el juicio por despido de una exempleada que denunció desvío de fondos
  6. Los Mossos buscan a un hombre por matar al exmarido de su pareja actual en la Barceloneta por haber roto una orden de alejamiento
  7. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  8. Detenido el 'presunto sicario' del asesinato de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

El BOE lo confirma: Aena pone a la venta una avioneta por 10 euros

Sindicato Ferroviario convoca otra huelga en Renfe para el 31 de julio para protestar por la climatización de los trenes

Sindicato Ferroviario convoca otra huelga en Renfe para el 31 de julio para protestar por la climatización de los trenes

La justicia lo confirma: la DGT no siempre tiene derecho a poner multas por llevar la ITV caducada

La justicia lo confirma: la DGT no siempre tiene derecho a poner multas por llevar la ITV caducada

Un motorista denuncia el mal estado de las carreteras españolas tras viajar hasta Ferrol: "El firme es de cárcel"

Un motorista denuncia el mal estado de las carreteras españolas tras viajar hasta Ferrol: "El firme es de cárcel"

La AP-7 suma más de 20 kilómetros de retenciones hacia Barcelona en una jornada marcada por un accidente entre cuatro turismos en Mont-roig del Camp

La AP-7 suma más de 20 kilómetros de retenciones hacia Barcelona en una jornada marcada por un accidente entre cuatro turismos en Mont-roig del Camp

El aviso de Ramon Vallès, piloto de avión: "Abróchate el cinturón en todo momento. Es el hábito más simple que puede salvarte la vida"

El aviso de Ramon Vallès, piloto de avión: "Abróchate el cinturón en todo momento. Es el hábito más simple que puede salvarte la vida"

“Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona

“Faltan buses”: las aglomeraciones y el calor marcan el inicio del corte de la L1 del metro de Barcelona

Cambios en las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías de Madrid desde este viernes por las obras en Atocha

Cambios en las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías de Madrid desde este viernes por las obras en Atocha