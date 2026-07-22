Aviación
El BOE lo confirma: Aena pone a la venta una avioneta por 10 euros
Se trata de una aeronave Piper PA-23, un avión bimotor monoplano con dos motores y una única ala principal
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Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha iniciado este lunes la subasta pública de una avioneta abandonada en el aeropuerto de Sevilla, que sale a la venta con un precio de salida de 10 euros, según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La aeronave, objeto del presente procedimiento de subasta y en situación de declaración de presunción legal de abandono, es del tipo Piper PA-23 151/160 Apache, tal como recoge el citado anuncio.
Cómo participar
El plazo para presentación de ofertas vendrá determinado en la licitación de la subasta. La apertura de las mismas tendrá lugar en el aeropuerto de Sevilla en una fecha que se comunicará a los ofertantes una vez finalizado el plazo de presentación.
Para tomar parte en la subasta es necesario seguir los pasos y cumplir con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones, que se podrá solicitar a través del correo electrónico: svq.economico.compras@aena.es.
Aeronave Piper
El Piper PA-23, conocido como Apache y posteriormente Aztec, es un avión bimotor monoplano (con dos motores y una única ala principal a cada lado del fuselaje).
Fue la primera aeronave de dos motores construida por la compañía estadounidense Piper Aircraft y el primer vuelo del prototipo fue el 2 de marzo de 1952.
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