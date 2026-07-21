Un motorista denuncia el mal estado de las carreteras españolas tras viajar hasta Ferrol: "El firme es de cárcel"

Un viaje en moto de Alicante a Ferrol y vuelta en cinco días ha terminado con una denuncia pública sobre el estado de las carreteras españolas. El motorista alicantino José Nieto Serrano ha compartido en X su experiencia después de recorrer buena parte del país y encontrarse, según relata, con numerosos kilómetros de asfalto deteriorado.

Para el trayecto de ida salió de Alicante por la A-31 y continuó por la A-3, la M-40 y la AP-6 hasta Adanero. Desde allí eligió la antigua N-VI para alcanzar Ferrol pasando por Betanzos. "Hoy sólo autovía", añade.

"El firme es de cárcel"

"El firme es de cárcel, no se puede tener vergüenza y tener el asfalto así", ha escrito el motorista al finalizar una de las jornadas.

Su relato refleja una impresión acumulada durante cientos de kilómetros entre Galicia, Castilla y León, Madrid y la provincia de Alicante.

Otro usuario respondió al mensaje para respaldar la queja y aseguró que el deterioro se extiende por numerosas carreteras: "El problema es que la mayoría de los kms en todas las carreteras están así o peor".

Obras en el corredor de la A-6

La denuncia coincide con distintas actuaciones de rehabilitación en el corredor que comunica Madrid con Galicia. El Ministerio de Transportes mantiene este verano obras para renovar el firme de la A-6 entre los kilómetros 407 y 480,5, en las provincias de León y Lugo.

Los trabajos cuentan con un presupuesto vigente de 8,8 millones de euros y provocarán afecciones al tráfico hasta octubre. La intervención incluye la reparación estructural del pavimento en la calzada en sentido Madrid.

También se han adjudicado actuaciones por 10,7 millones de euros para rehabilitar ambas calzadas de la A-6 entre los kilómetros 110,5 y 122, en la provincia de Ávila, mediante el fresado de las capas deterioradas y la colocación de una nueva superficie de rodadura.

El invierno dañó decenas de carreteras gallegas

En Galicia, el Ministerio anunció en marzo una partida extraordinaria de 38 millones de euros para reparar daños ocasionados por las lluvias y el viento del invierno en 39 carreteras estatales.

Las inspecciones detectaron grietas, baches y otros desperfectos en diferentes vías.

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El testimonio difundido en redes por el motorista alicantino vuelve a poner sobre la mesa una queja habitual entre quienes realizan largos desplazamientos: carreteras donde las irregularidades del pavimento se perciben especialmente desde una motocicleta.