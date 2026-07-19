La AP-7 suma más de 20 kilómetros de retenciones hacia Barcelona en una jornada marcada por un accidente entre cuatro turismos Mont-roig del Camp

La circulación presenta importantes complicaciones este domingo por la tarde en la AP-7, especialmente en sentido Barcelona, a causa de varios siniestros y averías registrados a lo largo de la jornada. El incidente más destacado se ha producido a la altura de Mont-roig del Camp (Tarragona), donde un accidente múltiple en el que se han visto implicados cuatro turismos ha obligado a cortar uno de los carriles de la autopista. Según el Servei Català de Trànsit, está provocando retenciones de unos seis kilómetros desde Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, mientras los equipos de emergencias trabajan en la zona.

Los Bombers de la Generalitat han desplazado cuatro dotaciones hasta el lugar del accidente para realizar la desconexión de las baterías de los vehículos implicados, la limpieza de la calzada y colaborar en la atención y movilización de los heridos, que están siendo asistidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Por el momento no se ha informado sobre el número de afectados ni sobre la gravedad de sus lesiones. El carril continúa cortado y Trànsit recomienda extremar la precaución y buscar rutas alternativas para evitar la zona.

Este accidente se suma a otras incidencias que complican la movilidad en la AP-7 en dirección Barcelona. Entre Llinars del Vallès y la Roca del Vallès se acumulan diez kilómetros de congestión debido a la avería de un vehículo, mientras que entre Santa Maria de Palautordera y Sant Celoni hay otros seis kilómetros de retenciones por un accidente que mantiene un carril cortado. Además, en el tramo comprendido entre Banyeres del Penedès y Barcelona se registran tres kilómetros de circulación lenta por otro accidente, y entre Vilafranca del Penedès y Olèrdola se añaden otros tres kilómetros de retenciones por la elevada intensidad de tráfico. En sentido contrario, entre Gelida y Subirats, también en la AP-7, se contabilizan cuatro kilómetros de circulación lenta debido a un vehículo averiado en el arcén.

En conjunto, las incidencias en la AP-7 superan ampliamente los 30 kilómetros de retenciones repartidas por distintos puntos de la autopista, especialmente en los accesos hacia el área metropolitana de Barcelona. Para facilitar la circulación, el Servei Català de Trànsit ha habilitado un carril adicional entre Llinars y Montornès del Vallès en sentido Barcelona, aunque la circulación continúa siendo muy lenta en varios tramos.

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Las complicaciones también se extienden a otras carreteras del entorno de Barcelona. En la B-20 se registran retenciones entre El Prat de Llobregat y Cornellà por un carril cortado por un incendio y también hay colas en el Nus del Llobregat y entre Santa Coloma de Gramenet y Barcelona. En la C-32 también hay importantes congestiones entre Alella y Vilassar de Dalt y entre Sant Boi de Llobregat y Viladecans.